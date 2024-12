Carballo dividió opiniones por su mensaje apoyando a Anamar: Le tocó pedir disculpas

Anamar , exparticipante del Desafío 2024, sorprendió a todos sus seguidores y a los fanáticos del reality al revelar que habría sido víctima de agresión por parte de Renzo, su pareja y a quien conoció en el programa. La joven de 24 años lo denunció en su perfil de Instagram y ante sus más de 353 mil seguidores mostró fotos de moretones y hematomas en diversas partes de su cuerpo.

“Denuncio públicamente a RENZO MENESES como la única persona responsable del delito de lesiones personales y maltrato en mi contra y que si algo llegase a sucederme él es el autor”, escribió la paisa y aseguró que llevaba un tiempo guardando silencio sobre esta situación.

Carballo recibió críticas por el mensaje que le envió a Anamar

La denuncia de Anamar causó conmoción y muchos exparticipantes dejaron sus comentarios en el post, manifestándole tanto su admiración, como su apoyo en esta delicada situación. Carballo, exparticipante del Desafío The Box 2022, no dudó en dejar su mensaje, pero este resultó bastante polémico y recibió todo tipo de críticas hasta el punto en que tuvo que pedir disculpas e incluso borrarlo.

“Tardaste mucho en hablar❤️” fue lo que escribió el marchista atlético y varios internautas lo tildaron de insensible y dijeron que sus palabras eran innecesarias. En sus historias, también reposteó la publicación de Anamar con el texto: “La valentía que tuviste para salir a hablar, te la aplaudo de pie…”.

Carballo dividió opiniones por su mensaje apoyando a Anamar. Foto: Captura de pantalla de Instagram @anamar.rpo

Posteriormente, les respondió a los usuarios que lo criticaron y él intentó defenderse diciendo que malinterpretaron sus palabras; sin embargo, la polémica siguió y finalmente optó por eliminar el comentario.

Alexander se solidarizó con Anamar

La denuncia de Anamar Restrepo generó una ola de apoyo entre sus más de 341 mil seguidores y excompañeros con quienes compartió en el reality, siendo el mensaje de Alexander uno de los más destacados por su tono conciliador y reflexivo. En su mensaje, el deportista de 41 años reconoció el valor de la modelo al alzar la voz y se pronunció en contra de la violencia hacia las mujeres.

"Anamar, la vida es de colores, aunque a veces se torna en blanco y negro. La mujer es la creación más bella del multiverso, dadora de vida, por ende, merece respeto y ser amada (...). A la mujer no se toca de esa manera como lo han hecho contigo. No lo puedo creer. Estoy de tu lado y deseo que todo mejore en tu vida y que bien que decidiste no callar más, pues así se evitan las desgracias".