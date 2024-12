Natalia finalmente habló sobre la denuncia de Anamar en contra de Renzo, ¿ya no son amigas?

El pasado 9 de diciembre, Anamar Restrepo denunció a Renzo por agresión física y psicológica y publicó en sus redes fotografías con las que quiso probar que habría sido golpeada y que tenía hematomas y moretones en varias partes de su cuerpo. Esto tomó por sorpresa a varios exparticipantes del Desafío como Guajira, Alexander, Mapi, Valentina, Luisa y más, quienes se solidarizaron con ella, aunque los fanáticos del reality estaban esperando con ansias alguna reacción de Natalia.

Natalia y Anamar se convirtieron en grandes amigas en el tiempo que estuvieron en la Ciudadela del reality e incluso cuando fueron eliminadas demostraron que mantenían en contacto, por esto para muchos internautas su silencio resultó extraño.

Natalia finalmente habló sobre la denuncia de Anamar en contra de Renzo

Días después de las revelaciones de Anamar, donde también señaló a Karen como la tercera persona en discordia en su relación con el modelo barranquillero, empezó a circular en TikTok un video donde parecer ser que Natalia hablo de la polémica de los exdesafiantes, mientras hacía una transmisión en vivo y recibía preguntas de sus seguidores.

La modelo bogotana comenzó diciendo que no quería hablar del tema porque no le interesaba y aunque en ningún momento mencionó a Anamar o a Renzo , dijo: "Y de la polémica de ellos dos, pues nada, ese es un problema de pareja. Es muy evidente que es algo de...pareja y uno no se debe meter. A mí esas toxicidades no me gustan y no he tenido nada parecido, entonces no me meto ni tengo que opinar".

Continuó contándoles a las personas que, si tenía que decir algo, no lo iba a hacer públicamente, ya que sus planes no incluían "ni cubrir ni hacer quedar mal a nadie porque uno no tiene velas en ese entierro".

¿Natalia le envió una indirecta a Anamar?

A pesar de que no quiso opinar mucho, parece que se dejó llevar y envió una indirecta a Anamar, ya que muchos han señalado a la joven de que denunció a agresor al enterarse de que él estaba con Karen de viaje y fue la presunta infidelidad lo que la llevó a revelar los hechos de violencia.

"Yo no peleo con mi pareja y lo publico acá solo porque estoy celosa y ardida o porque estoy enojada por x o y razón".

Finalmente, arremetió contra aquellos que han expresado públicamente su apoyo con Restrepo y los señaló de querer aprovecharse del momento: "El que opina es porque quiere likes".