Karen habría enviado fuerte indirecta en contra de Anamar tras polémica con Renzo

Karen Candia, exparticipante del Desafío 2024, ha estado en el centro de la polémica de Anamar y Renzo después de que la paisa denunciara presunta agresión física y psicológica por parte de su pareja y la señalara a ella como la tercera personas en discordia en su amorío, el cual inició en el reality frente a miles los colombianos.

A pesar de que la girardoteña no se ha pronunciado oficialmente sobre el caso, sí ha tomado varias decisiones al respecto, por ejemplo, limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram, donde tiene más de 316 mil seguidores.

Karen le envió indirecta a Anamar

Lo más reciente, y que llamó bastante la atención en la plataforma TikTok, fue un video en el que la modelo se grabó en un espejo e incluyó un texto que muchos usuarios aseguraron fue una pulla en contra de Anamar y sus historias donde la señaló como la amante del modelo barranquillero:

"Los insectos nunca atacan las lámparas apagadas, solo las encendidas (y no hablo de los insectos)".

Con esta analogía, Karen estaría insinuando a que los "insectos" representan a las personas que la critican o atacan, y que estas actitudes surgen porque ella brilla, simbolizando su éxito. Al aclarar que no se refiere literalmente a insectos, refuerza que su comentario podría ser respuesta a los señalamientos de Anamar, sugiriendo que las acusaciones no son más que una reacción de envidia o resentimiento ante su supuesta "luz".

En el espacio de comentarios los internautas han opinado al respectado, y a pesar de que hay muchos que la defienden, hay otros que continúan comparándola con Natalia y la tildan de ser la amante del supuesto agresor de Anamar Restrepo.

"Anamar siempre mostró en el desafío quién era, nunca dudaré que eres una gran mujer, Karen 🤍", "Desde que salió todo este tema, me acordé cuando Karen le dijo Moza a Natalia 🥴", "Hasta que Karen no salga a hablar al respecto, no creo nada", "Anamar en el Desafío decía puras mentiras de Alex, y no se le puede creer todo", son solo algunos mensajes que se pueden leer.

Karen, del Desafío, tomó radical decisión

Lo curioso del caso es que Karen activó la opción de limitar los comentarios en sus posts; por lo que solo se alcanzan a leer unos cuantos mensajes que le dejaron sus amigos más cercanos: "fuego", "power", "y esa linda", entre otros emoticones que les enviaron tanto Alejo como Mapi.