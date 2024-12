Guajira se despachó contra las amistades de Anamar que han guardado silencio, ¿pulla para Natalia?

La denuncia de Anamar contra RenzoRenzo por presunta violencia física y psicológica ha causado todo tipo de reacciones entre los amantes del Desafío y aquellos exconcursantes que hicieron parte de la última temporada. Una de las primeras en pronunciarse fue Guajira , quien comentó en la publicación de la exdesafiante en redes sociales y posteriormente amplió su reflexión en sus historias. Más adelante, decidió profundizar sobre el tema.

A través de una caja de preguntas en Instagram, Guajira interactuó con su millón de seguidores. Tras hablar de la operación a la que se sometió recientemente, mencionó que había muchas preguntas relacionadas con el caso de Anamar. Por ello, optó por responder las inquietudes mediante un extenso video publicado en su perfil de Facebook.

Guajira criticó el silencio de los amigos de Anamar

En primera instancia, respondió a un comentario de un usuario que señalaba que “las amigas de Anamar estaban perdidas”. Guajira aclaró: "A veces uno calla para conservar la paz, y eso puede ser mejor que tener la razón, pero el silencio frente a la violencia es una forma de complicidad. La violencia no debe justificarse ni normalizarse en ninguna circunstancia".

Asimismo, destacó que aunque las redes sociales no representan la vida real, existen diversos tipos de amistades y criticó a quienes se han mantenido al margen de este caso de supuesta agresión:

"Entiendo que no siempre es necesario manifestar apoyo públicamente. Puedes escribir un mensaje, hacer una llamada o brindar un acompañamiento que realmente ayude. Eso está bien. Pero hay personas convenientes y tibias que quieren quedar bien con todos, y no se puede… o es blanco o es negro".

La pulla de Guajira para las amigas de Anamar

Guajira añadió que no simpatiza con ese tipo de personas por su falta de criterio, "Se escudan en viajes, fotos, cuerpo bonito y cara bonita, pero su 'buena vibra' es solo fachada. Es como esa frase que dice: ‘Te ves linda en redes, pero lástima que te conozco en persona’"

Siguiendo con su reflexión sobre la lealtad y la amistad, Guajira cuestionó directamente a las personas cercanas a Anamar: "Tú sabes quién eres. No me mandes mensajitos como siempre. ¿Por qué no hablas ahora, si tan amiga eres? Eres tibia. Qué vergüenza la gente tibia… Se me olvidaba, tu papel es siempre ser la víctima".

Como finalista del Desafío The Box 2023 y Desafío 2024, Guajira concluyó afirmando que, independientemente de si el apoyo hacia Anamar es público o privado, "aquellas personas que han brillado por su ausencia no saben de qué lado están".

Dejó un mensaje contundente: "La violencia no es justificable bajo ninguna circunstancia, ni de una mujer hacia un hombre ni viceversa" y finalizó contando que a valentía de Anamar es un ejemplo para otras jóvenes que puedan estar atravesando situaciones similares.