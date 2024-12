Renzo rompió el silencio y respondió a la denuncia de agresión contra Anamar, ¿habló de Karen?

Desde que el pasado 9 de diciembre Anamar , exparticipante del Desafío 2024, reveló que habría sido víctima de agresión por parte de Renzo y lo denunció públicamente en sus redes, muchos estaban a la expectativa de una reacción del también exdesafiante.

El modelo fue acusado de cometer actos de violencia física y psicológica a su expareja y ella mostró varias fotos en las que se veían golpes y hematomas en diversas partes de su cuerpo. Además, la joven paisa de 24 años subió unas historias en las que indicaba que Karen Candia podría ser la tercera persona en discordia dentro de su relación; sin embargo, poco después las eliminó.

Renzo respondió a acusaciones de violencia contra Anamar

Renzo Meneses rompió su silencio y utilizó sus redes sociales para responder a la denuncia de Anamar sobre las presuntas agresiones a las que la sometió siendo pareja y subió un comunicado en sus historias de Instagram. En su texto, publicado sobre la medianoche del 10 de diciembre y ante sus más de 250 mil seguidores, aseguró estar dispuesto para defender su inocencia, recordó a su mamá y más.

El deportista inició diciendo: "En este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color de cristales en que se mira" y aunque no mencionó a Karen Candia directamente, sí hizo referencia en su segundo párrafo a las historias en las que supuestamente estaba con la exdesafiante y que según él, hicieron que Anamar lo denunciara como su agresor.

"No es casualidad que, tras la publicación de una historia que claramente causó molestia, ira y celos, se hayan difundido imágenes de una presunta agresión en la que se me señala como autor", lo que muchos creen que es una referencia a la historia de separación de la cantante Shakira.

Renzo respondió a las acusaciones de violencia contra Anamar. Foto: Instagram @renzomenesess

Meneses continuó asegurando que no creía prudente pronunciarse "de forma apresurada solo con el fin de disminuir el concepto negativo que pueda estar generándose en la opinión pública, porque crecí influenciado bajo sólidos principios enseñados por mi madre".

Finalmente, Renzo dijo que "en el caso de ser requerido por el titular de acción penal debido a una denuncia en mi contra, y siempre acompañado de mi abogado de confianza, estaré dispuesto a comparecer, ya sea de forma presencial o virtual, en cualquier diligencia que se necesite para proteger mi presunción de inocencia"