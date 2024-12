Karoline cuestionó la lealtad de los participantes del Desafío, ¿pulla contra los amigos de Anamar?

Muchas son las reacciones que se han conocido de los participantes del Desafío 2024 que conocieron cómo era la relación entre Anamar y Renzo. La pareja se conoció dentro del reality de Caracol Televisión; sin embargo, una denuncia pública en contra del deportista por presunto maltrato físico podría haber desembocado en su separación.

Karoline habló sobre las amistades que deja el Desafío

A través de su cuenta oficial de Instagram, Karoline reveló que tuvo la oportunidad de conversar con Anamar cuando decidió dar a conocer la situación que aparentemente esta viviendo y reflexionó acerca de las amistades que tanto ella como su compañera llegaron a crear luego de salir del formato.

"En un mundo como el Desafío es muy difícil encontrar lealtad, es muy complejo encontrar amistades sinceras, leales, puras, que quieren lo mejor para ti, ¿sabes? Y está bien porque el Desafío es un mundo donde todos tenemos rivalidades con todos, entonces encontrar una amistad (...) es un casi imposible", dijo.

Es necesario mencionar que, aunque la mayoría de Súper Humanos se han solidarizado con Anamar en redes sociales, también se han viralizado fotos en las que se les ve relacionándose con Renzo; no obstante, se desconoce si alguno de ellos tenía conocimiento de que al parecer se ejercía violencia dentro de este vínculo.

"Anamar después de todo esto va a ser inspiración para muchas mujeres, yo anoche le decía 'tú tienes que empoderarte porque tu propósito en esta vida no era ganarte ese Desafío, sino ser motivación para muchas mujeres que han sido maltratadas por sus parejas'", afirmó.

Finalmente, Karoline recordó la razón por la que se considera una defensora de los derechos de las mujeres y de los niños: "una de mis tías fue víctima de feminicidio, por tal motivo el maltrato me pone muy muy triste", escribió junto a unas imágenes de periódico que datan del año 2017 en el que mostraban la foto de su familiar y del hombre vinculado al caso.

Karoline, del Desafío, recordó un caso cercano a su familia sobre maltrato. Foto: Instagram @karoline_artunduaga

Diferentes usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues muchos continúan enviándole mensajes de aliento y fortaleza a Anamar para poder enfrentar esta situación que ha dado mucho de qué hablar en redes.