Filtran audio de Anamar relatando las supuestas agresiones de Renzo: "me ahorcó"

El pasado 9 de diciembre, los fanáticos del Desafío 2024 se llevaron una gran sorpresa al descubrir la denuncia pública que hizo Anamar sobre su expareja sentimental Renzo Meneses , a quien conoció en el reality. Recientemente, la creadora de contenido Yina Calderón se pronunció acerca del tema y dio a conocer nueva información del caso, que desató una polémica entre los usuarios de Internet.

El hecho se registró en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 200 mil seguidores. La empresario abrió una caja de preguntas, por lo que los usuarios la cuestionaron por su opinión acerca del caso. Calderón decidió escribirle directamente a Anamar, quien abrió su corazón y relató parte de lo que aparentemente había experimentado con su exnovio.

Los relatos de Anamar, del Desafío, sobre su relación con Renzo

En la conversación de WhatsApp se logra escuchar cuando la Súper Humana dice: "Ya han habido varios encuentros de golpes, todo. Lo último fue que hace poquito me ahorcó, quebró el espejo del baño y se fue. Me enteré que se fue de viaje con otra del Desafío y están por allá en Santa Marta". Es necesario mencionar que la misma Anamar vinculó a Karen Candia como la tercera persona en discordia; sin embargo, minutos después eliminó el mensaje en las stories de su perfil.

La reacción de Yina Calderón no tardó, pues no solo le recomendó por chat denunciarlo ante las autoridades competentes, sino que también se refirió al tema mediante la citada plataforma digital.

"Yo conozco a Anamar y es una niña tranquila, de esas que son todas delicadas, no se ve una mujer irrespetuosa (...) Ella tiene que denunciarlo y ustedes como mujeres no pueden permitir que ningún hombre las maltrate, chicas. Si pasa la primera vez, va a volver a pasar. ¿Por qué tienen que esperar que vuelva a ocurrir o que pase algo más grave para retirarse de ahí?", dijo Yina, mostrando de esta forma su preocupación.

Por el momento, los admiradores de Anamar están ansiosos por saber más detalles del caso y de cómo se pronunciarán Karen y Renzo después de las acusaciones en su contra.

