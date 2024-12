Guajira reveló que tendrá que operarse, pues está sufriendo con "un tema complejo"

El Desafío 2024 dejó a varios participantes en el ojo del público y, sin duda, una de la que más recibe comentarios y atención de los usuarios de Internet es Guajira, que fue campeona de la temporada 20 junto a Kevyn.

Ella entró a la competencia gracias a que el Semifinalista originario de Puerto Boyacá la llamó como su refuerzo y, a pesar de las críticas, dio todo de sí misma para llegar lo más lejos posible y finalmente se llevaron la copa de campeones.

Tras terminar la producción, la pareja de exdesafiantes ha dado mucho de qué hablar debido a su química y cercanía , esto, a pesar de que desde la segunda parte de noviembre parece que se han alejado, pues no se han mostrado juntos en redes sociales.

Ella aseguró que no han discutido, pero cada uno está ocupado en sus vidas personales, viajes y proyectos, además, parece que no se encuentra muy bien de salud y así se lo ha contado a sus seguidores a través de sus canales de Instagram y WhatsApp.

Guajira, del Desafío, tendrá que ser operada

Por medio de sus historias de Instagram, Guajira comentó que ha tenido demasiado trabajo y que no ha podido entrenar debido a una condición por la que ahora tendrá que pasar por el quirófano, la deportista tiene una hernia en el abdomen.

Durante la conversación aseguró que “tiene la cabeza en otro lado” y confesó que no ha podido entrenar, pues la lesión “le está molestando”. Guajira se realizó varios exámenes médicos y sobre el tema dijo: “está complicada la cosa”.

Pese a que por el momento no tiene una fecha definida para la intervención médica, la exdesafiante sí dijo que será muy pronto porque es necesario que modifique esta condición y pueda retomar sus rutinas y su vida cotidiana.

Finalmente dijo que está estresada y tiene bastante trabajo, pero envió un parte de tranquilidad al decir que se encuentra mucho mejor de lo que le estaba dando en el rostro, pues recordemos que había dicho que tuvo una parálisis facial.

"Tuve una parálisis parcial facial (...) Hace un par de días estaba trabajando, tuve un día laboral, he venido de días de full estrés porque no lo voy a negar. Muchísimo trabajo, compromiso y soy una persona súper exigente, que tiene que cumplir con los tiempos, que no se permite quedarle mal a alguien, entonces también pocas horas de sueño. Resulta que me empezó un hormigueo en la cara, yo estaba comiendo, eso fue en la noche", mencionó.