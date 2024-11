Guajira arremetió contra la inesperada decisión de una amiga: "Me hizo sentir como basura"

Guajira, quien levantó la copa con Kevyn en el Desafío 2024 , aprovechó sus redes sociales para hacer un video en el que quiso reflexionar sobre el mensaje que le envió una amiga que la hizo no solo analizarse a sí misma, sino que la dejó sin palabras ante la situación.

"Un par de días atrás, una persona a la que quiero y considero como una amiga me hizo sentir como basura", contó la barranquillera.

La exparticipante del Desafío inició su relato del hechos al contar que un amigo le había escrito para preguntarle si se había dado cuenta que dicha persona la dejó de seguir en redes, a lo que ella mencionó que no estaba ni por enterada, lo que la hizo ir a verificar y darse cuenta de que era cierto.

Ante esto, la barranquillera contó que decidió escribirle por WhatsApp a la implicada para preguntarle no solo cómo estaba, sino a su vez entender ella qué le había hecho para que tomara esa decisión.

En este punto, Guajira mencionó qué decía el mensaje que recibió: "Hola mi Guaji, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Sí, sí te dejé de seguir, pero no solo a ti, sino a muchas personas más porque estoy haciendo una limpieza de mis redes sociales y me estoy quedando únicamente con las personas que me aportan algo y que yo siento muy mías".

Al leer la respuesta, la dupla de Kevyn en el Desafío 2024 aseguró que se río ante lo sucedido y que no sintió que ella fuese una persona que le estuviese restando, aunque destacó que intentó entender su punto y aprovechó para preguntarse a sí misma si estaba siendo alguien que la estaba contaminando con su contenido.

Tras esta situación, la exdesafiante destacó que le quedó la siguiente lección: "No todas las personas están listas para recibir y entender lo que eres y está bien, porque tampoco puedes ir por la vida complaciendo a todos, es imposible".

Con una reflexión sobre las cosas que tenemos que hacer para tener paz mental y el entendimiento del porqué las personas se van de nuestras vida, Guajira recalcó que ella ahora está feliz y tranquila, mencionando que no dejó de seguir a su amiga y que tampoco lo hará, pues no se tomó esto de manera personal.