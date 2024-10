Exparticipante del Desafío 2024 se va a casar: Conoce aquí quién es y a su pareja

El pasado 27 de septiembre, el Desafío 20 años llegó a su fin y el feliz ganador fue Kevyn Rúa , un guarda de seguridad oriundo de Puerto Boyacá. Los fieles televidentes del programa siguen al tanto de lo que hacen los demás exparticipantes y no se pierden ni un solo detalle de sus vidas personales, en especial en el ámbito amoroso.

¡Suenan campanas de boda! Ahora se dio a conocer que un exintegrante del equipo Gamma del reality llegará al altar con su pareja: se trata del deportista y coach nutricional Vittorio Orodico Doglioni, quien se convirtió en el primer eliminado de la Ciudadela.

Este exparticipante del Desafío 2024 se casará

'El Ingeniero del Bienestar', como se hace llamar en el mundo digital, compartió la noticia con sus 253 mil seguidores en Instagram con dos románticas publicaciones en las que se puede apreciar el anillo que le entregó a Melissa Hernández Campo y otras fotos de viajes que han realizado juntos.

Vittorio acompañó las imágenes de un extenso texto en el que expresó sus sentimientos por la ingeniera industrial: "💕Mi prometida 💍Desde el momento en que te vi pasar por mi lado el 24 de abril supe que debía darme la oportunidad de intentar, siempre soñé con una mujer como tú. No quiero esperar ni un minuto más para decirte que deseo construir nuestro futuro juntos, nuestro hogar, nuestro mundo. Prometo que te vas a divertir cada día conmigo, al fin y al cabo de eso se trata la vida, te amo".

En los comentarios, se pueden ver mensajes mencionando a Campanita y preguntándose qué estará pensando el bailarín, pues cabe recordar que en los primeros capítulos del Desafío 20 años , ambos protagonizaron graciosos momentos juntos en los que bromeaban al coquetear.

Vittorio, primer eliminado del Desafío 2024

Inicialmente, este exparticipante de Gamma reconoció que se sintió un poco derrotado: "yo ejecuté muy bien las pruebas en las que alcancé a participar y al final la suerte me jugó en contra. Tuve bastante tiempo para tocar las cuerdas y quizá no era el detalle o la técnica, no me fijé bien cómo lo hicieron los demás y no se dio".

Con respecto a sus mejores momentos, el eliminado exaltó que fueron todas las pruebas, aunque hubo otro que le dejó una huella: "me gustó mucho haber estado en Playa Baja porque me probó. Yo a veces hablo mucho de que yo aguanto y salí de allí enérgico para este Desafío a Muerte".