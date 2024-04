Vittorio, el concursante del Desafío 2024 que salió en televisión como Dios lo trajo al mundo

El Desafío 2024 ha demostrado ser el programa perfecto para aquellos que quieren presumir sus habilidades físicas, fuerza mental y la capacidad que tienen de enfrentarse a pruebas que sin lugar a duda los ponen al límite. Uno de los participantes que más ha destacado gracias a su desempeño y apariencia es Vittorio.

Durante el primer capítulo del reality, el integrante de Gamma acaparó la atención de miles de fanáticos que seguían la transmisión en vivo, pues apareció bañándose en la casa con sus glúteos al aire, lo que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

No obstante, esto no representa vergüenza para el Súper Humano, quien ha expuesto que es muy seguro de sí mismo y de lo que tiene para dar dentro de la competencia. Además, no titubea en proyectar ese poder cada vez que surge la oportunidad.

Por otro lado, este hombre de 29 años también ha generado recordación debido a la relación que posee con sus compañeros, ya que tuvo un curioso encuentro con Karoline en donde ambos mencionaron que les gusta dormir desnudos. De igual forma, recibió varias atenciones por parte de Campanita.

¿Quién es y a qué se dedica Vittorio?

Vittorio Orodico Doglioni es un caleño con raíces italianas. Pese a que es ingeniero civil de profesión, la vida se ha encargado de llevarlo por el estilo de vida fitness, pues en la actualidad trabaja como coach.

Adicionalmente, le reveló a la producción que ha afrontado momentos en su vida que lo han llevado a tocar fondo, por lo que aprovecha todas estas anécdotas para compartirlas en las plataformas digitales con su comunidad, creando así una red de apoyo en la que se hace llamar el Ingeniero del Bienestar.

A través de su cuenta oficial de Instagram comparte constantemente imágenes y videos en los que se le logra ver practicando deporte, llevando un estilo de vida saludable y disfrutando de diferentes actividades al aire libre.

Cada vez que pueden, sus admiradores no dudan en dejarle mensajes de aliento para dar lo mejor de sí mismo en el programa de Caracol Televisión: “el mejor de todos”, “yo me enamoré”, una buena representación del Valle”, son algunos de los comentarios que se leen.



¿Cuántas pruebas se llevarán a cabo y cuál es la suma que está en juego? Martino aseguró que los Súper Humanos deben tener un excelente estado físico, pues a lo largo de esta temporada se ejecutarán alrededor de 91 competencias de diversos estilos que pondrá al límite sus capacidades físicas y mentales. Además, agregó que hay un presupuesto aproximado de dos mil millones de pesos para repartir durante los capítulos.

