Hermana de Vittorio, del Desafío, reacciona a los comentarios de Campanita: "estoy en shock"

Uno de los temas que más se ha viralizado en las redes sociales, gracias a los fanáticos del Desafío 20 Años, es el coqueteo de Campanita hacia Vittorio, con quien se han molestado bastante, causando no solo que no solo se conviertan en tendencia, sino que hayan muchos memes y reacciones al respecto.

Por causa de todo este furor que solo el reality de los colombianos sabe generar, Ana Giraldo, corresponsal de Día a Día en Cali, decidió ir a la casa de la hermana de Vittorio para compartir con sus seres queridos todas las emociones de estos primeros capítulos.

¿Qué opina la hermana de Vittorio, del Desafío, sobre Campanita?

En medio de risas, ya que se encontraban viendo el capítulo 2 del Desafío 20 Años, Estefanía Doglioni, hermana de este participante, no pudo evitar alegrarse al observar cómo se han comportado los competidores hacia su familiar, especialmente las mujeres y Campanita, quienes están encantados con su belleza y personalidad, por lo cual ella no quiso dejar pasar por alto lo que ha estado sucediendo con el integrante de Omega.

Y es que al darse cuenta cómo el bailarín profesional le manda saludos en las noches al coach de bienestar y que entre ellos dan pie a las bromas, comenta que tiene: "cuñadas y cuñados por lo que estoy viendo. Yo estoy en shock, la verdad". Cabe destacar que esto lo dijo con la mejor actitud y bastante sorprendida, pues no imaginaba que el oriundo de Cali fuese toda una sensación.

A pesar de que no exaltó en específico al competidor de Omega, Estefanía no pudo parar de reír al conocer todo lo que Campanita le coqueteaba a su hermano y recalcó que: "es el más churro del Desafío, eso sí". No obstante, dio muestra de que esto más allá de incomodarlos los hace disfrutar aún más la experiencia de ver a su ser querido en la pantalla chica.

Esta invitada en Día a Día también confesó que considera que lo que más está afectando al desafiante es la falta de comida: "su transformación era una alimentación específica, pero creo que ha logrado una estabilidad mental para concentrarse".

Por otra parte, dos amigos de Vittorio, quienes estuvieron presentes durante la entrevista, aseguraron que se sienten orgullosos de verlo en el Desafío 20 Años, ya que a lo largo del tiempo han sido testigos de todo su proceso y a la vez hicieron énfasis en que no encontraron debilidades en él, debido a que es alguien muy completo.

¿Quién es Vittorio del Desafío 2024?

Este caleño con raíces italianas es ingeniero civil, se considera sociable, conversador y muy creativo, siempre está buscando técnicas para optimizar todo. Vittorio Orodico Doglioni, a sus 29 años, se ha enfrentado a momentos muy difíciles, donde dice haber tocado fondo, pero ha logrado salir de ahí con disciplina, autoconocimiento y fuerza de voluntad. Cree que tiene una gran paz mental que ha construido gracias a su deseo de estar bien.

Para este hombre, el bienestar y la tranquilidad son prioridades. Su proceso de autoconocimiento ha sido un gran aprendizaje, por eso hoy lo comparte con otros a través de sus redes sociales donde se hace llamar, El Ingeniero del Bienestar. Llega al Desafío 20 Años para conformar el equipo Gamma.