Beba subestima a Oscar, Desafiante de la Semana, pero luego celebra que él gana la prueba

La llegada de los Desafiantes de la Semana no solo sorprende a los colombianos, sino también a los participantes del Desafío 20 Años, quienes se enteran que ellos no son los que van a competir en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo y que en cambio son a ser testigos del rendimiento de estos colombianos del común, a quienes tienen que elegir al azar.

Es por ello que con tan solo el conocimiento de su nombre y su profesión, estos competidores eligen al 'Desafiólogo' que va a portar sus colores para entregarlo todo en el terreno de juego y así evitar consecuencias negativas, las cuales los afectan a todos, incluyendo a este invitado especial que solo estará durante 24 horas.

Te puede interesar: Al Desafío llegan nuevos participantes: quiénes son, a qué equipo y cuánto durarán

Beba opina sobre Oscar, ¿nueva controversia?

En medio de una fuerte pelea entre Beba y Mapi, Oscar, el Desafiante de la Semana, aparece para presentarse ante los que serán sus compañeros durante este tiempo dentro de la Ciudadela y les comenta que es deportista de alto rendimiento en el sistema paraolímpico, desempeñándose en la impulsión de bala.

Luego de que todos lo ven y tienen sus primeras conversaciones, este nuevo participante menciona que: "el no puedo no existe, todo es mental", lo cual causa una aprobación por parte de los que están allí, quienes ven en él a alguien con la mejor actitud.

Publicidad

Enseguida, la mayoría de los integrantes de Alpha le hacen un recorrido por toda la casa, no obstante, esto desata otra discusión entre Karen y Beba, ya que mientras que Dickson mostraba los espacios, la primera de estas mujeres recalca que no pueden pasar cierto límite de la despensa, puesto que esto haría que una alarma suene, lo que causa que la barranquillera le reclame.

Conoce más: Karen le reclama a Beba en el Desafío 2024 por haberla regañado en frente del invitado especial

Dejando el roce a un lado, exmiembro de Omega da sus primeras impresiones con respecto al Desafiante de la Semana: "no voy a subestimar a nadie, pero sí me imaginaba a otra persona. Me dio mucha ternura". Esto con respecto a que tenía otra idea luego de enterarse de que él era deportista de alto rendimiento, ya que pensaba que llegaría "un macancán".

Publicidad

Ante esto, Mapi recalca que: "no quiero hablar de eso porque no se puede juzgar a un libro por su portada, ni mucho menos", sin embargo, no parece estar en desacuerdo con su compañera.

De manera previa a la prueba, Oscar les comenta a los de Alpha que a é le dicen la 'Estrellita' porque a donde llega lleva bendiciones y energía positiva, para luego hacer claridad de que la única discapacidad que tiene el ser humano es su propia mente.

Lee también: Cuatro personas del común compiten en el Box Azul del Desafío 20 años ¡Los televidentes lo pidieron!

Una vez en el Box Azul, cuando este Desafiante de la Semana logra que el último saco de arena se mantenga quieto, Beba empieza a gritarle que corra, para casi de inmediato celebrar con mucha euforia su triunfo, celebrar y hasta abrazarlo para para darle las gracias.