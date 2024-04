Desafío 2024: Chucho explica que lo motivó a inscribirse y termina haciéndole una oración a Hércules

Chucho es uno de los cuatro primeros Desafiantes de la Semana, quienes son una novedad en este Desafío 20 Años, puesto que ahora en cada ciclo estas personas del común llegarán a la Ciudadela para unirse por un tiempo a las escuadras que estén en el juego y así tener un papel clave dentro de la competencia.

Además de él, Tito, Briam y Oscar también hacen parte de este icónico momento, por lo cual todos ellos se vuelven tendencia en las redes sociales, especialmente el cartagenero, quien da una importante lección de vida.

Chucho se convierte en el Desafiante de la Semana en Gamma

Con una enorme sonrisa y toda la actitud para vivir una experiencia única, este abogado de 68 años se presenta en la casa del equipo naranja para conocer a los que durante 24 horas serán sus compañeros, con el objetivo, dicho en sus propias palabras, de: "demostrar que viejo es el sol y todavía alumbra".

Y aunque en la prueba del Box Azul no obtiene el resultado que hubiese querido, es claro que este momento vale oro y que no lo cambia por nada, ya que cumple un sueño que siempre había tenido.

En cuanto a lo que lo motivó a inscribirse para esta edición del Desafío, Chucho comenta: "hace 20 años decidí ser feliz. Cuando comenzó el Desafío yo no me perdía ninguno y tenía el deseo de alguna vez de participar". Frente a esto revela que fue una amiga quien lo incentivó a intentarlo, aunque personas de su edad le decían que iba a enfrentarse a muchos jóvenes lo cual hizo que dijera: "me le mido".

Aprovechando su charla con Andrea Serna, este hombre relata que: "fui de los primeros que empezó a alzar pesas en Cartagena, no había gimnasios, todo lo inventábamos con latas de galletas y cemento".

No siendo suficiente con su llegada a Playa Baja, pues debe vivir lo mismo que su equipo, Chucho tiene que presenciar la molestia de las mujeres hacia Alex, por lo cual menciona que: "yo no estuve en ese episodio y por eso no sé qué pasó, pero tengo la seguridad de que el hombre no es de maldad ni de odio, ¡se equivocó! Así que hoy los invito a estar en paz y que no nos sintamos derrotados que mañana vamos a ganar".

Otro de los momentos con los cuales este Desafiante de la Semana se gana un espacio especial en el corazón de los colombianos es cuando decide acercarse a Hércules, quien se encuentra bastante enfermo, para no solo alentarlo, sino que también realizarle una oración y que con esta pueda recuperar su salud y su fuerza.

¿Quién es Chucho del Desafío 2024?

José Felix Turbay, conocido como Chucho, hace parte de los primeros Desafiantes de la Semana que llegan al Desafío 20 Años para competir en la Ciudadela e integrar durante 24 horas al equipo Beta.

Gracias a su cuenta de Instagram, podemos ver que es un hombre al que le gusta hacer ejercicio y que disfruta del tiempo con la familia y amigos y más si este se da bajo el sol estando al lado del mar, puesto que al vivir en Cartagena cuenta con todo ese calor de la gente y la sabrosura característica de la costa colombiana.

