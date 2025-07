Gero estalla con Abrahan por regalar el último punto: Él asegura que quería protegerlo de la muerte

Después de la prueba de Sentencia, Premio y Castigo se viven momentos tensos al interior de Beta porque Abraham, quien se midió en el último punto contra Eleazar, decidió entregar el punto y así permitir que Alpha se quedara con la victoria, ya que Gamma y Omega todavía tenían opciones de ganar.

Mira también: Olímpico, capitán de Alpha en el Desafío 2021, ya conocía a un participante del mismo equipo en 2025

Gero no oculta su molestia e indignación al ver que AbrahaNnle entregó la victoria al equipo morado, pero el capitán intenta explicarle que lo hizo para evitar que ganara Omega, el equipo rosado, y que él (Gero) fuera una vez más a Muerte.

En el encuentro con Andrea Serna, surgen todo tipo de comentarios y la presentadora se muestra curiosa por entender esta inesperada alianza entre Beta y Alpha. Eleazar, capitán de los morados, explica: “Desde el inicio del juego se vio que había dos contra dos acá, jugamos la misma dinámica. Él tuvo palabra y no quisimos ceder para que otro de los equipos se quedara con el triunfo”.



Gero se molestó con Abrahan del Desafío Siglo XXI

Abrahan agrega: “Andrea, yo lo que pensaba era que el equipo que estaba a dos pasitos nos iba a pintar a dos compañeros más de rojo. Para mí, valía la pena cerrar el juego y ver que yo voy a combatir en la Muerte con gente de otros equipos y no con los de mi equipo”.

Publicidad

Al regresar a Playa Baja, Gero estalla con su capitán Abrahan y le dice:“¿Cómo crees que Colombia nos está viendo en este momento?”. El joven acróbata responde: “Mal. Pero yo pensaba cuidar a una persona que ya me cuidó a mí una vez, usted".

Gero remata:“Que uno salga a un Box sin ganas de ganar se ve horrible. Me ofende”. Y Abrahan cierra el tema con firmeza: “Se puede ofender, pero hice esto para asegurar que usted no tuviera un chaleco y que no tuviéramos que competir mañana”.

Publicidad

Mira también: ¿Abrahan, del Desafío, y Westcol son familia? Conoce la respuesta a tendencia en redes sociales

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.