Sábados Felices  / 'El Ciego' se fue a vivir con su novia, pero al poco tiempo empezaron las peleas

Al escenario de 'Sábados Felices' llega Maikol Chacón, quien cuenta cómo ha sido su experiencia en pareja siendo ciego. Entre risas, el humorista recuerda también cómo fue su experiencia saliendo con una mamá soltera.

