Carolina Soto cuenta el dolor más grande que ha tenido en toda su vida

Carolina Soto revela que lo más doloroso por lo que ha pasado ha sido la muerte de su hermana menor. La pequeña tuvo un accidente en una piscina y falleció el 18 de julio de 2015, es decir, que solo tenía diez años.

En medio de un juego de tejo, Boyacoman le pregunta por aquel momento tráfico que ha tenido que enfrentar y asegura que el que más le ha marcado ha sido el de Sofía El Khoury.

"Es la más duro que no ha pasado a nosotros como familia. Es un dolor que no se va nunca y uno aprender a vivir con esa ausencia, pero sí, ha sido lo más duro y difícil que me ha tocado vivir", indica en La Red.

Carolina Soto revela detalles de cómo se enteró de su embarazo

