Carolina Soto se enteró de que estaba embarazada un día después de empezar en Día a Día

La presentadora del programa matutino de Caracol Televisión cuenta que su segundo embarazo ocurrió demasiado rápido. Llegó a Bogotá a realizar un reemplazo, pero lo que no sabía era que después de entrar a Día a Día se iba a enterar de que estaba en la dulce espera.

Para ella fue una gran sorpresa enterarse de todo esto, por lo cual, no sabía cómo lo iban a tomar sus compañeros. Cuando logró hacerlo dice que tuvo todo el apoyo y está muy agradecida por eso.

"Con Violeta dije, no me voy a cuidar, con Valentino me demoré mucho, quedé embarazada ese mismo mes y me salió el trabajo de Día a Día. ¡Dios mío! Ahora cómo digo. Recién me contrataron ellos, al otro día me di cuenta, qué vergüenza, pero se portaron divino conmigo", explica.

