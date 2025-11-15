Anamar arremete contra Renzo y enfurece por referirse a su bebé como: “ese niño”

La historia entre Renzo y Anamar viene de tiempo atrás, los exdesafiantes iniciaron una relación en el Desafío XX, sin embargo, al salir del reality de los colombianos han tenido varios problemas, entre ellos, su ruptura pública, denuncias por maltrato y enfrentamientos.

A inicios del 2025, Anamar reveló que estaba esperando un bebé de Renzo y el pequeño Ethan ya tiene un poco más de cuatro meses. Desde el nacimiento del pequeño los problemas no se han detenido y ella ha hecho público que su expareja no le ayuda con el niño.

En ocasiones él se ha mostrado en redes sociales con Ethan y ha presumido su paternidad, sin embargo, parece que la joven no está de acuerdo con algunas de las cosas que ha dicho al respecto.

Anamar contradice a Renzo

El modelo fue invitado al pre y post show de ditu, allí fue cuestionado acerca de cómo está su relación con la mamá de su hijo y él no dudó al asegurar que ahora, además de ser padres, también son amigos.

“Tenemos una unión muy fuerte que es Ethan, estamos mejorando la comunicación todos los días y el rol de padres. Ya sabemos que hay un propósito de vida que es Ethan. Nuestra misión ahorita mismo es sacar a ese niño adelante y ese amor da para arreglar todos esos inconvenientes y discusiones que tuvimos en el pasado”, comentó.



Tras escuchar sus palabras, Anamar comentó la publicación y negó todo lo que dijo su expareja, allí escribió: “Dizque sacar a delante a ese niño, no es ese niño... ES MI BEBÉ y usted, Renzo no mueve ni un dedo por el bebé, ¡TODO LO HAGO YO! Y si Ethan está como un rey y no le falta nada ¡es gracias a mí!”.

El comentario ha tenido un gran número de respuestas, algunas apoyando las palabras de la joven y otras comentando acerca de la polémica que todavía continúa entre los dos exparticipantes del Desafío.

De la misma forma, Renzo hizo un comentario en el que escribió: “Perfiles falsos, actívense” y allí también ha recibido varios mensajes, la mayoría, haciéndole más preguntas sobre lo que ha ocurrido con su bebé y Anamar.

Parece que la disputa está lejos de terminar y por eso los seguidores de los dos están más que pendientes acerca de lo que pueda seguir haciéndose público sobre la dinámica que tienen actualmente.