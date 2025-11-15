En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Anamar arremete contra Renzo y enfurece por referirse a su bebé como: “ese niño”

Anamar arremete contra Renzo y enfurece por referirse a su bebé como: “ese niño”

La exdesafiante no dudó en responderle en público a su expareja y dejó claro que, para ella, nada es como él lo dice. Descubre qué fue lo que le dijo y qué respondió él.

Publicidad

Publicidad

Publicidad