Actualizado: 16 de nov, 2025
Caracol TV Actualidad Encuentran sin vida a fotógrafo colombiano en México: esta fue su última publicación
El hombre respondía al nombre de Jonathan Ortiz Leal y lo encontraron sin vida en una residencia de Santa Fe, en Ciudad de México. Precisamente, su familia habló con un medio regional de Santa Marta, en donde destacaron que el hombre se había encerrado en su cuarto, pero luego de tres horas ingresaron y ahí se dieron cuenta que ya no tenía vida.
Noticia en desarrollo.