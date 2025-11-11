Avance Desafío Siglo XXI: la Ciudad de las Cajas recibirá de nuevo a los desafiantes

¿El quipo Neos logrará llegar a tiempo para cambiar su historia y formar parte de esta temporada? ¿Quiénes conquistarán la primera Carrera por Colombia?

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.