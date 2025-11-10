En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!
Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Súbete a esta carrera por Colombia que aún no termina

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Súbete a esta carrera por Colombia que aún no termina

No te puedes perder esta noche el Desafío, en donde los Semifinalistas seguirán buscando hospedaje y comida para llegar a Tobia, Cundinamarca. No te despegues ni un segundo de su travesía.

Por: Diana Carolina Vergel PereaPeriodista 
|
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Súbete a esta carrera por Colombia que aún no termina
🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Súbete a esta carrera por Colombia que aún no termina
Foto: Caracol Televisión
Diana Carolina Vergel Perea
Periodista
Actualizado 10 de nov, 2025
REFRESCAR
  • 08:42 p. m.
    Tina se sincera sobre Eleazar

    Cuando Tina y Julio se montan al carro, el conductor le pregunta a ella sobre Eleazar si existirá algo más allá de una amistad. La semifinalista indica que le tiene un aprecio como amigo.

  • 08:24 p. m.
    Kevyn y Valkyria reclutan una mujer

    Es de destacar que, aún no se sabe si Neos entrará en juego, toca esperar a saber si antes de que la última pareja de los semifinalistas llega a Tobia, en el Desafío Siglo XXI.

  • 08:10 p. m.
    Semifinalistas siguen buscando transporte

    Los semifinalistas del 'Desafío' siguen en su travesía por llegar lo más pronto posible a Tobia, Cundinamarca.

Publicidad

Publicidad

Publicidad