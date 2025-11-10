🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: Súbete a esta carrera por Colombia que aún no termina

Tina se sincera sobre Eleazar
Cuando Tina y Julio se montan al carro, el conductor le pregunta a ella sobre Eleazar si existirá algo más allá de una amistad. La semifinalista indica que le tiene un aprecio como amigo.
Es de destacar que, aún no se sabe si Neos entrará en juego, toca esperar a saber si antes de que la última pareja de los semifinalistas llega a Tobia, en el Desafío Siglo XXI.
Los semifinalistas del 'Desafío' siguen en su travesía por llegar lo más pronto posible a Tobia, Cundinamarca.
