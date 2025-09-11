Cuál equipo ganó el Desafío de Sentencia y Hambre HOY: dos de las más fuertes decepcionaron

En el capítulo 49 del Desafío XX Siglo XXI se dio inicio a un nuevo ciclo en el que ahora están en riesgo las mujeres. Al final de las cuatro pruebas, cuatro de ellas quedaron sentenciadas para competir a Muerte. La primera prueba se vivió en el Box Azul, donde estuvo en juego la comida, mientras que el segundo lugar tuvo la oportunidad de escoger entre embutidos o frutos secos.

Así fue la prueba en el Box Azul

Los desafiantes atravesaron primero dos aros elevados para llegar a una rampa y lanzarse a la piscina. Luego pasaron por debajo de dos cubos, salieron del agua para escalar una cuadrícula de cuerdas y se lanzaron a otra piscina. Posteriormente, subieron al segundo nivel para sacar de una canasta un balón con el que descendieron por el tobogán.



Después emprendieron el regreso hasta llegar a la zona de lanzamiento en la piscina grande, donde encontraron cuatro canastas flotantes para cada equipo. El primero en encestar los cuatro balones y volver al punto de partida fue Omega, que se quedó con la victoria.

¿Quién ganó el Desafío de Sentencia y Hambre?

Aunque los equipos comenzaron muy parejos, pronto se evidenciaron fallas en participantes como Yudisa, Katisuka, Valentina e incluso Eleazar, especialmente en la zona de lanzamiento hacia la canasta flotante.

Finalmente, fueron los integrantes del equipo rosado, Omega, quienes destacaron y se llevaron la victoria en el Desafío de Sentencia y Hambre.

