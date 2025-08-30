Dani 'le cantó la tabla' a Cami por criticar a Tina en el Desafío: “tú ni colgándote avanzas”

Cami, primera mujer en abandonar el reality por una lesión en el pie y recordada por asumir el castigo del corte de cabello, fue invitada a Desafío sin filtros el 29 de agosto. Allí, la bogotana comentó sobre el capítulo 41 y no se guardó nada cuando le preguntaron por Tina, quien se había mostrado muy cercana a Eleazar, pero también a Leo.

Las palabras de Cami no le hicieron ninguna gracia a Dani, melliza de Tina y eliminada en el capítulo 21. Fiel a su estilo, le respondió con un video en TikTok, acompañada de Magic, otro exparticipante del programa.

“Ella es súper conveniente, como Eleazar ya no es el capitán, le toca ir a lambonearle a Leo para ver si la salva del chaleco. Qué pena decirlo así”, dijo Cami en el espacio digital.

La respuesta de Dani no tardó y llegó con la contundencia que la caracteriza: “Camila, ¿ella sigue en competencia? Ay no, verdad que salió, ni me acordaba, gorda”, empezó entre risas.

Luego, con un tono más serio, agregó: “Te voy a responder: mi hermana no necesita utilizar a nadie porque gracias a Dios ha mostrado sus habilidades. Es una mujer guerrera que se destaca en las competencias. ¿Vos por qué te destacás? Por absolutamente nada. Ella no necesita colgarse de nadie, y qué tristeza que vos ni colgándote podés avanzar”.

En los comentarios, las reacciones se dividieron: varios usuarios apoyaron a Dani y defendieron a Tina, mientras otros coincidieron con Cami y cuestionaron las supuestas “habilidades” de la pereirana, señalando que estaría siendo estratégica al acercarse al capitán que podía protegerla.

