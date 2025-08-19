Publicidad

El amor entre Eleazar y Tina se siente en el aire: "una parte de mí es perversa"

Eleazar y Tina soportan las bromas y la presión de sus compañeros. Él dice que creía que ella se le había acercado por su posición de poder, pero luego, aprovechan que todos están saliendo para acercarse más.