El amor entre Eleazar y Tina se siente en el aire: "una parte de mí es perversa"

En la casa Alpha, Tina propone una dinámica grupal: cada uno debe decir lo que no le gusta de los demás. Entre risas y comentarios directos, la joven abogada señala que Deisy es soberbia, que Eleazar resulta caprichoso y que Lucho es demasiado dominante. Cuando llega su turno de recibir críticas, Gero le dice que a veces no sabe cuándo guardar silencio.

El ambiente se relaja y Leo aprovecha para molestar a Tina con Eleazar, insinuando que entre ellos hay algo más que amistad. La participante responde con humor: “Me estoy metiendo con el capitán del equipo, no con ustedes”.

Más tarde, Eleazar, justamente el capitán del equipo Alpha, se acerca a Tina y le confiesa que en un inicio creyó que ella buscaba estar cerca por su liderazgo, pero ella lo niega y le advierte que ese tipo de comentarios podrían hacerlo ver débil frente a sus compañeros y ante todo el país.

La tensión entre ambos crece y, cuando los demás se preparan para salir al Box Negro, Eleazar vuelve a acercarse. Con un tono más íntimo le dice: “Hay una parte de mí que es supremamente perversa. Contigo me dan ganas de dejar salir esa personalidad por lo que me inspiras”.

¿Eleazar del Desafío tiene novia?

En una entrevista exclusiva para Caracol TV, en Mi Primera Sentencia, Eleazar, miembro de Alpha, reveló algunos detalles sobre su vida que aún no se conocían. Aseguró que prefiere perder y ser querido, pues lo que más le importa es el interior de las personas y su integridad moral.

Durante la conversación aseguró que entró al Desafío Siglo XXI sin pareja, sin embargo, está completamente abierto a conocer a alguien dentro de la competencia. Menciona que entra con la mente abierta para vivir esta nueva experiencia.

Sobre el amor sí hizo una confesión y es que estuvo tres años en una relación en la que él fue el tercero en discordia. “Mi mejor secreto guardado es que me permití una relación en la cual fui el amante durante tres años”, confesó durante la entrevista.

