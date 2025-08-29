Publicidad

¿Es cierto que en el Desafío no dan comida? Mamá de Zambrano, de Gamma, le hizo creer que sí

Andrea Serna se puso en contacto con los participantes para convocarlos al Desafío de Sentencia y Bienestar. Antes del encuentro, conversó con los Súper Humanos sobre su experiencia en La Ciudad de las Cajas.