¿Es cierto que en el Desafío no dan comida? Mamá de Zambrano, de Gamma, le hizo creer que sí

Durante el capítulo 41 del Desafío del Siglo XXI, los fanáticos pudieron aclarar varias dudas respecto al funcionamiento del reality. Todo ocurrió cuando Andrea Serna se puso en contacto con Alpha, Gamma y Omega para convocarlos al Desafío de Sentencia y Bienestar en La Ciudad de las Cajas.

La presentadora aprovechó para centrar su atención en Zambrano y preguntarle si considera que estar en el programa de televisión tiene alguna similitud con participar en unos Juegos Olímpicos. Al respecto, el Súper Humano confesó que son experiencias diferentes debido a que en su faceta como deportista debe alimentarse adecuadamente para mantenerse fuerte para las diferentes competencias.

Ante este panorama, Zambrano aprovechó para contar una anécdota que experimentó antes de entrar al programa de Caracol Televisión, pues su familia, especialmente su mamá creía que era mentira que los participantes aguantaban hambre en el formato.

“Antes de venirme mi mamá dizque ‘papi, no te preocupes que el día que pases hambre, te van a dar una avenita con un pan en la noche' y yo vamos bien, de aquí a la noche aguanto y el día que pasé hambre, yo: '¿dónde está mi avena con mi pan?'”, explicó, lo que generó risas no solo en sus compañeros de Gamma, sino en sus rivales.

Luego de preguntarle a Zambrano por el nombre de su progenitora, la presentadora dijo de manera jocosa: “Milay, no hay avenita y no hay pan”.

¿En el Desafío se aguanta hambre?

La respuesta es sí. En varias oportunidades, los exparticipantes de este exitoso formato han revelado que han perdido peso luego de pasar por este reto. De hecho, en el lanzamiento de esta temporada, Guajira aprovechó para referirse al tema en exclusiva para las redes de Caracol Televisión.

“Es real, si ganas comida, comes; y si no, mi amor, a pasar hambre. Ojalá pudiéramos tener alguito de comida y no deshidratarnos, no sufrir y no chocar tanto con los compañeros”, expresó en aquella oportunidad.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.