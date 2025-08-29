Publicidad

Noticias Caracol
Ganadora de La Voz Colombia dio a luz a los 40 años: primeras fotos del segundo bebé de Miranda

La cantante emocionó a sus seguidores en marzo de 2025 al anunciar que se encontraba en la dulce espera de un bebé. Su embarazo no la ha limitado de continuar con su carrera artística.

Miranda, ganadora de la primera temporada de La Voz Colombia, dio a luz a los 40 años.
Foto: Caracol Televisión.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: agosto 29, 2025 01:10 p. m.