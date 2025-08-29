Ganadora de La Voz Colombia dio a luz a los 40 años: primeras fotos del segundo bebé de Miranda

Una de las cantantes más recordadas de La Voz Colombia es Miranda, la ganadora de primera temporada del programa que encantó al público colombiano e internacional con sus interpretaciones en inglés. A inicios de 2025, la joven confesó que se encontraba embarazada de su segundo hijo a los 40 años, noticia que emocionó a sus más de 50 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Lo cierto es que el pasado 25 de agosto reapareció en el feed de la citada red social para anunciar el nacimiento del pequeño: "Llegaste rugiendo, abriéndote paso en las entrañas de mamá, como la misma luz que traspasa la oscuridad más densa. Te amo mi pequeño cachorro ❤️‍🔥🤎🖤 ¡Eres bendición!", escribió.

Junto al emotivo mensaje, agregó un video en el que se observa la manito del recién nacido sosteniendo el dedo de su madre, así como también se aprecia el tierno encuentro entre los hermanos. El post ya recoge casi mil 'me gusta' en la plataforma y muchos mensajes en donde la felicitan por la llegada de un nuevo miembro a su hogar.

Leonardo Guerrero Miranda es también hijo de Andrés Guerrero Ruiz, un prestigioso productor que ha ganado el Latin Grammy y ha llegado a trabajar de la mano de artistas de la talla de Sebastián Yatra, John Legend, Danna, Guaynaa, Tini, entre otros.

Aunque la pareja ha hecho un esfuerzo por enfocar sus redes sociales en sus proyectos artísticos, también ha mostrado su lado más íntimo al compartir momentos en familia como los viajes que realizan, las celebraciones que llevan a cabo en el interior de su hogar y el apoyo que reciben por parte de sus seres más cercanos.

En junio de 2025, Miranda mostró el baby shower que le organizaron sus seres queridos, en donde tuvo la oportunidad de disfrutar de un banquete y de los juegos que prepararon para recibir con los brazos abiertos al bebé de la casa.

"Bienvenido pequeño, felicidades y bendiciones", "Qué belleza, negra", "Miles de bendiciones, qué belleza", "Chiqui, bienvenido, te amamos mucho", "Que cada día sea especial, interesante, divertido, tierno y que se amen sobre todas las cosas", son algunos de los mensajes que le han dejado.