Camilo presume a su novia fuera del Desafío: tuvo un cambio impactante antes del reality

Mafe Aristizábal llega a la casa Omega y por medio de un sorteo se define quién será el afortunado que mostrará sus redes sociales. Camilo narra su historia de amor con Caro.

Camilo muestra su impactante transformación física antes del Desafío.
Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:37 p. m.