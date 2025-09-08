Cuándo y dónde se casarán Boyacoman y Marcela Marenco: esto se sabe sobre la celebración

Caracol Televisión y Día a Día está de celebración por el matrimonio de Boyacoman y su esposa Marcela Marenco. Pese a que la pareja tuvo una bebé en 2024 y se casó en noviembre de 2023 por lo civil, ahora planea dar un nuevo paso en su relación con una boda eclesiástica, en la que contarán con la bendición de Dios y de sus seres queridos, quienes esperan celebrar por todo lo alto esta unión.

Cuándo y dónde se casará Boyacoman

El 7 de junio de 2025, el programa de entretenimiento La Red dio a conocer que desde entonces se estaban llevando a cabo los preparativos para este evento que tendrá lugar el 11 de octubre en Chía, Cundinamarca. Sin embargo, esta fecha pudo haber cambiado con el paso de las semanas, pues durante la celebración que le organizaron en Día a Día, únicamente aseguraron que se realizaría a inicios del mes de octubre.



De acuerdo con la misma información revelada por Carlos Vargas, evaluaron la posibilidad de invitar a un destacado artista de música vallenata para animar la velada, por lo que para ese entonces tendrían el nombre de la persona elegida para esta misión.

"Ahora nuestro Boyaco quiere botar la casa por la ventana y planea un gran evento con cantante incluido (...) Va a ser Rafa Pérez", explicó el presentador en aquella oportunidad.



Quién es la esposa de Boyacoman

Es una destacada actriz, modelo, presentadora, empresaria, exreina de belleza y creadora de contenido digital que recoge más de 200 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde constantemente comparte contenido relacionado con su estilo de vida saludable, su faceta como madre y los viajes que realiza en Colombia y el extranjero. En más de una oportunidad ha presumido su relación con Boyacoman, a quien conoció por medio de las plataformas digitales y que pronto se robó su corazón.

"Mi deseo para hoy es verte hoy mañana y siempre a mi lado. Te amo, esposo", fue el mensaje que le dejó en alguna oportunidad a su pareja sentimental.

