Isabella Ladera y la exesposa de Hassam tienen proyecto juntas, ¿qué es?

Tatiana Orozco, la exesposa de Hassam poco a poco ha emprendido un negocio muy exitoso en el que ayuda a otras mujeres a recuperar su cabello, a cuidar sus crespos y recuperarlos después de un tiempo de alisados químicos y otros procedimientos.

A raíz de esto, la mujer se mudó a Estados Unidos, específicamente a Orlando para continuar con su empresa y parece que fue precisamente allí donde las dos mujeres se pusieron en contacto para trabajar juntas.

El proyecto que iniciaron es para la influenciadora venezolana Isabella Ladera, pues parece que tiene el objetivo de realizar una transición capilar nuevamente a sus rizos: “Hoy Isabella decidió iniciar su transición, ella es ondulada natural no tiene ningún proceso químico de alisado y confió en nuestro acompañamiento profesional”, escribió.

En la filmación la mujer se mostró muy emocionada con el resultado, ya que solo con la primera sesión su apariencia cambió por completo y de ahora en adelante su cabello puede verse mucho mejor de lo que actualmente luce.

“Estoy en shock, me encanta, te voy a llevar para mi casa. Yo sí tenía fe, pero tampoco tanta”, mencionó Ladera,la joven que ha sido vinculada con Beéle, aunque actualmente es incierto si continúan estando juntos o no.

Beéle e Isabella Ladera

En un video quedó captado el momento en el que él está interpretando la letra de la canción 'I Miss You'. "¿Por qué dice que no? Si sabe que te lo advertí. Cuando el amor se ignora, las cosas terminan así. Yo quisiera que no, pero sigo puesto para ti. Dime, ¿por qué me ignoras? Duele que seas así".

En medio de la situación que estaría viviendo la pareja, los internautas no dudaron en afirmar que el intérprete de 'La Plena' está despechado por supuestamente haber terminado con Isabella Ladera, quien recientemente tuvo una discusión por Instagram con Ana del Castillo .