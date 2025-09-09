¿Hoy habrá Desafío en Caracol Televisión? Partido de Colombia VS. Venezuela cambiará la programación

Todo está listo para el partido de la Selección Colombia VS. Venezuela este 9 de septiembre que no modificará el estatus de 'La tricolor' para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá; pero sí será determinante para el país vecino teniendo en cuenta que se jugará todo en el contexto del repechaje intercontinental. Este encuentro deportivo será transmitido a través de la pantalla del Gol Caracol a partir de las 5:30 p.m. hasta las 8:30 p.m.

Hoy habrá Desafío del Siglo XXI

Este partido hará un cambio significativo en la programación, pues ocupará los espacios de Karsu, Todo por mi familia (que llegó a su final el pasado 8 de septiembre), Noticias Caracol y parte del capítulo 48 del Desafío del Siglo XXI. De esta forma, el reality de los colombianos se transmitirá desde las 8:30 p.m. hasta las 10:00 p.m., por lo que los verdaderos fanáticos podrán disfrutar del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, así como también podrán conocer más detalles sobre El Elegido de este ciclo y el último sentenciado de la jornada.



El Desafío se encuentra en uno de los momentos más importantes de la competencia, pues pronto se llevará a cabo un Desafío a Muerte clave teniendo en cuenta que recientemente se llevó a cabo el Desafío Millonario en el que Juan intercambió a Rata y Potro de equipos para beneficiar a Omega en el terreno de juego. A pesar de ello, el exgamma fue sentenciado al azar, por lo que el grupo ha utilizado esta noticia como excusa para generar rechazo en los otros equipos.

A las 10:00 p.m., se dará inicio a La Reina del Flow 2, por lo que no se emitirá el episodio de La Venganza de Analía que se encuentra en sus últimos capítulos. Finalmente, a las 11:30 p.m., los televidentes pondrán conectarse con Así va la eliminatoria, el espacio en el que analizan cómo se han venido desarrollando los partidos y cuál ha sido el desempeño de cada uno de los equipos en esta etapa de clasificación.

Dónde ver el partido de Colombia VS. Venezuela

Recuerda que puedes ver conectarte con pantalla o disfrutar del enfrentamiento por medio de la señal en vivo que será emitida por Gol Caracol. También tienes la posibilidad de repetir los momentos más comentados del partido haciendo clic aquí.