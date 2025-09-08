Quién ganó el Desafío de Bienestar y Sentencia HOY: en la definición fue clave la paciencia

En el capítulo 47 del Desafío Siglo XXI los tres equipos compitieron en el Desafío de Sentencia y Bienestar y tras una prueba intensa, el ganador fue Omega. El segundo puesto fue para Gamma, y sus rivales decidieron dejarles las camas.

Mira también: Qué pasaría en el Desafío si Gero sale de La Ciudad de las Cajas por lesión



Mira también: Be, exparticipante del Desafío XX habla de su amistad con Mateo Carvajal: “me aburrí de eso”

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.