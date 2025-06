A viuda de Omar Geles se le borró la memoria tras su muerte: "Tengo tres días que no recuerdo"

Maren García se pronunció sobre cómo ha llevado el duelo desde que el 21 de mayo de 2024 el cantante de vallenato Omar Geles falleció. Según explicó, ha encontrado fortaleza en Dios y en sus hijos para salir adelante y continuar con su proyecto de vida. Uno de los momentos más llamativos de la entrevista tuvo lugar cuando le preguntaron sobre cómo se enteró de la trágica noticia, pues admitió que no recuerda nada al respecto.

"A mí me cuentan mis amigas lo que yo viví. O sea, yo no sé cómo salí de la clínica... Hasta hace dos semanas hablé, me estaban preguntando dónde era la funeraria, ni yo sabía dónde era porque es que no recuerdo. Tengo tres días que no recuerdo que fueron el día que me dijeron que murió, el segundo día... En la tarde sí recuerdo, pero en la mañana no recuerdo absolutamente nada, el día del velorio", mencionó.

Posteriormente, indicó que hay un video en el que ella aparece en el velorio junto a sus hijos que están llorando y no se preocupó por consolarlos. Al respecto, aseguró que estaba tan afectada emocionalmente que no tiene presente ese momento en la cabeza y tampoco concibe cómo pudo quedarse inmóvil: "Yo no los tengo abrazados, yo también estoy súper mal (...) Yo no sería capaz de ver llorar a mi hijo y no abrazarlo. No estaba siendo yo ahí", explicó.

Esta no es la primera vez que Maren habla de lo difícil que fue afrontar esta pérdida, pues pocos meses después del deceso del autor de 'Los caminos de la vida' apareció en redes sociales para contar que le costaba conciliar el sueño y que incluso había recurrido a un psiquiatra para que le ayudara a sobrellevar esta situación.

García también se pronunció sobre la acogida que tenía Geles no solo en Colombia, sino también en el extranjero. Aunque sabía que era una figura pública muy querida por su talento y humildad, no pensó que su muerte fuera a impactar tanto en el país.

"Omar se fue sabiendo lo grande que era. Claro, yo no dimensionaba tanto, yo, pero él sí", finalizó.