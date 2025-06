Amparo Grisales denunció que usan su imagen y la de Manuel Teodoro para vender milagrosa píldora

Amparo Grisales, jurado del programa de imitación musical Yo Me Llamo, apareció en X este 13 de junio para pronunciarse acerca del mal uso que le están dando a su imagen en las plataformas digitales, pues está circulando una supuesta entrevista en donde ella estaría recomendando un producto que nunca ha usado.

Holaaaa!!!

Manuel Teodoro periodista reconocido e institución en este país ……el Dr.Carlos Jaramillo científico..gran profesional en Medicina Funcional ..autor de maravillosos libros …y yo estamos siendo víctimas de publicidad engañosa !

Se inventan entrevistas y usan nuestra… — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) June 13, 2025

"No es un video, es una entrevista escrita hecha por mi amigo Manuel Teodoro (supuestamente), con fotos mías de Yo Me Llamo y las fotos del Dr. Carlos Jaramillo. Es muy larga y todo para promover unas pastillas asquerosas. Es probable que también lo estén usando a él. De ser así, también debería salir a desmentir. La gente ilusa se lo cree y eso no está bien", explicó en medio de la citada red.

Posteriormente, indicó que se puso en contacto con los otros dos involucrados, quienes le explicaron que esta no es la primera vez que se ven envueltos en una situación de este estilo. Ante la noticia, Grisales no dudó en recordar que cualquier producto que desee promocionar lo hará a través de sus redes sociales, donde comparte detalles de su vida privada y también de su trayectoria profesional.

"Estamos siendo víctimas de publicidad engañosa (...) No se dejen embaucar. Moraleja: a veces lo negativo trae cosas positivas. Conocí a un gran científico al Dr. Carlos Jaramillo y esa es la medicina que yo aplico. PARA SANAR CON CONSCIENCIA (con Ciencia). Gracias", mencionó, llamando la atención de los usuarios.

Cabe aclarar que la jurado del Templo de la Imitación había aparecido hace meses en la misma plataforma alertando sobre la supuesta estafa, asegurando que estaban vendiendo pastillas para la hipertensión y recordando que gozaba de una excelente salud gracias a los buenos hábitos que lleva en su día a día; por lo que calificó estos productos como peligrosos porque podrían "envenenar" a algún consumidor.

Amparo Grisales hace parte de esta décima temporada de Yo Me Llamo junto a César Escola y Rey Ruiz. Durante más de cien capítulos han estudiado el talento de grandes y chicos para identificar cuáles son las oportunidades de mejora que llevarán a los imitadores a convertirse en los dobles exactos de sus artistas favoritos.