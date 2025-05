Quién es el exesposo de Amparo Grisales: Así fue su reencuentro y el noble gesto que tuvo con ella

Amparo Grisales, de 68 años, es una de las actrices más respetadas de la televisión colombiana y cada noche los televidentes la ven como jurado en Yo Me Llamo, donde brilla por su exigencia, elegancia y comentarios directos. Aunque es muy reservada con su vida privada, pocos saben que estuvo casada una vez, cuando apenas tenía 14 años.

Quién es el exesposo de Amparo Grisales

El hombre que conquistó su corazón fue Germán Tessarolo, un pintor y publicista argentino, 11 años mayor que ella.

En entrevistas pasadas, Amparo recordó esa etapa con cariño: “Me creía grande (…) y me quería ir de la casa; como solamente daban el pasaporte siendo mayor o casada, pues me casé con Tessarolo. ¡Ojo! Yo me enamoré de él, porque era un churro y un súper artista. Yo apenas nacía en la televisión y él se fijó fue en mí. Y me casé”.

Germán nació en Venecia, Italia, en 1945, y a los tres meses emigró con su familia a Buenos Aires, Argentina. El arte le corre por la sangre: su bisabuelo Antonio Baggio fue profesor de dibujo y escultura en Bellas Artes en Venecia; su padre, Aldo Armando Tessarolo, fue barítono y violinista; y su tío, Germán Tessarolo Baggio, también fue pintor y publicista. Desde niño mostró talento para el arte y ha participado en múltiples exposiciones individuales y colectivas.

Actualmente tiene 80 años, cumplidos el pasado 14 de abril, y continúa activo en el mundo artístico.

Amparo Grisales se reencontró con su exesposo

Aunque se separaron hace cinco décadas, Germán y Amparo mantienen una relación de respeto y afecto. Prueba de ello es el noble gesto que él compartió recientemente en redes sociales: un video donde se les ve reunidos nuevamente, mientras él le hace un retrato.

Para Tessarolo, Amparo sigue siendo una musa. En el clip, se percibe la complicidad entre ambos y el cariño que perdura con el tiempo. Incluso, Juan Carlos Giraldo, durante una conversación con Germán, le preguntó si en la cédula de Amparo todavía figura el apellido Tessarolo. Él respondió que sí, pues fue su nombre de casada, aunque no están seguros si en algún momento lo cambió oficialmente.

