Mamá de Legarda, con "miedo de salir a la calle" por redadas de migrantes en Los Ángeles

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Daniela Legarda se pronunció sobre la situación actual por la que atraviesan los migrantes en Estados Unidos debido a las redadas que está llevando a cabo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), quienes han hecho presencia en las últimas semanas en diferentes zonas del país, lo que ha generado protestas, especialmente en Los Ángeles.

"Lo que está pasando con las redadas de ICE en Los Ángeles me tiene el corazón roto. Es cruel, es violento, y está atacando a personas que llegaron a este país con nada más que valentía y esperanza, personas como mi familia", inició mencionando. Posteriormente, recordó que cuando llegaron al país norteamericano ningún miembro de su familia sabía inglés, sus padres se sometieron a largas jornadas de trabajo y hasta contaron con el apoyo de una de sus abuelas, que llegó a cuidarlos, pero también a trabar en un McDonald's.

Sin embargo, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios de Internet fue que informó que su madre, Patricia Lizcano, se encuentra atemorizada por la situación que se está viviendo: "Ayer mi mamá me dijo que debemos andar con nuestros pasaportes. Somos ciudadanos. Pero ahora tiene miedo de salir a la calle sin él… Porque somos latinos. Porque están confundiendo a la gente. Porque está asustada. eso me partió el alma. Esto no es solo una cuestión de política. Es personal. Es vivir con miedo incluso después de hacer todo bien", escribió.

Finalmente, insistió en que la comunidad latina no es una amenaza para los estadounidenses y realizó un llamado para que las personas que se encuentren en una situación de poder usen su privilegio en beneficio de aquellos que hoy se ven afectados.

Junto a la descripción, agregó una serie de fotografías familiares en las que se observa al intérprete de 'Otra vez', María y ella siendo tan solo unos niños y disfrutando de reuniones organizadas en dicho país. El post ha recogido todo tipo de reacciones en redes sociales, la mayoría de latinos que le desean fuerza para poder enfrentar esta situación.

