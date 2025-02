Las desgarradoras palabras de Luisa Fernanda W a Legarda cuando tenía muerte cerebral

Este 7 de febrero de 2025 se cumplen seis años de la muerte de Fabio Legarda , el reconocido artista del género urbano que falleció en Medellín producto de una bala perdida en la cabeza. Luego de que sus hermanas se pronunciaran sobre el hecho en redes sociales , varios fanáticos han recordado con cariño su música y su buen sentido del humor.

El programa de Caracol Televisión Expediente Final emitió un capítulo hablando del tema, en el que habló con el círculo más cercano al youtuber, incluida la creadora de contenido digital Luisa Fernanda W, quien era su pareja sentimental por aquella época . En exclusiva, la mujer detalló cómo se enteró de que él había perdido la vida.

Según informaron, después de recibir el impacto de bala, Legarda fue trasladado a un centro de salud, al cual llegó con signos vitales; sin embargo, los esfuerzos de los médicos no fueron suficientes para estabilizarlos dado que tenía una herida mortal que comprometía directamente su cerebro.

La desgarradora despedida de Luisa Fernanda W y Legarda

Hacia las 4:00 p.m. de ese día, el intérprete de temas como 'Volverte a ver', 'Modo avión' y 'Roma' fue diagnosticado con muerte cerebral, por lo que los especialistas les indicaron a sus familiares que podían ingresar a la habitación para despedirse de él, pues sabían que era cuestión de tiempo para que falleciera.

"Le decía lo mucho que lo amaba, le daba las gracias por absolutamente todo, que estuviera tranquilo, que aquí íbamos a estar muy bien", expresó la influenciadora.

No obstante, no fue hasta una hora después que el payanés sufrió un paro cardiorrespiratorio: "No lo podría creer, lloré demasiado, me tiré al piso. O sea, una cosa que... Alguien que haya vivido una situación de esas, me entiende (...) Yo estaba tan en shock que no me quería despegar ni siquiera del cuerpo de él", continuó la ahora empresaria.

Es necesario mencionar que Luisa Fernanda W organizó poco después un evento para honrar la memoria de Legarda y enviar un sentido mensaje acerca de las balas perdidas. Los asistentes se vistieron totalmente de blanco y corearon sus más grandes éxitos.