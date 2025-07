Dura noticia para Zambrano en el Desafío lo dejó llorando: una de las fichas más fuertes se debilita

Zambrano, integrante de la casa Gamma en el Desafío del Siglo XXI, recibió una dura noticia luego del Desafío de Sentencia y Bienestar que tuvo lugar en el Box Rojo durante el tercer ciclo. Todo ocurrió con la visita de Leo, quien les confesó a sus contrincantes que había tenido una fuerte discusión con sus compañeros de Alpha.

Mira también: Magic, eliminado del Desafío, tuvo una infancia dolorosa: pensó en quitarse la vida

Qué noticia recibió Zambrano en el Desafío

El Súper Humano terminó desbordado en lágrimas al conocer que Isa, la mujer con la que ha creado una estrecha conexión en el reality de los colombianos, decidió “autoenchalecarse” junto a Rata para evitar que sus otros compañeros se enfrentaran a esta situación. Sin embargo, en el caso particular de la concursante, tomó esta decisión para proteger a Yudisa, la desafiante más joven de toda la competencia.

Mira también: Katiuska destapó coqueteos de María C con otro hombre en el Desafío: "Ella sabe que él tiene novia"

Publicidad

Esta decisión causó malestar no solo en Rosa, quien también deberá defender su cupo en la producción de Caracol Televisión durante el Desafío a Muerte, sino en Zambrano. Ante el conmovedor momento, Isa le pidió al atleta olímpico mantenerse fuerte independientemente del resultado que obtenga en la tercera eliminación del programa.

“Oye, no pasa nada bebé, yo no me voy a ir de aquí, todavía falta mucho para eso, ¿bueno? No te quiero mal, no te quiero triste, te necesito enfocado y ya. ¿Bueno? Es en serio. Voy a volver, ¿listo? Y si me voy, ahí están las dos posibilidades, pero si eso pasa también te necesito fuerte, muy fuerte porque tú no eres el capi, pero eres el que lleva el rumbo de este equipo”, le dijo a Zambrano mientras lo abrazaba y le daba aliento.

Publicidad

Mira también: Carballo, del Desafío 2022, intentó acabar con su vida tras la muerte de Maryam Gómez

Cabe aclarar que, en esta ocasión, Isa deberá enfrentarse a Rosa y Miryan; mientras que Rata deberá medir sus destrezas físicas y mentales con las de Cris y Julio. Los participantes están a la espera del Desafío de Sentencia, Premio y Castigo para defender los últimos dos cupos para el Desafío a Muerte. A esto se le suma la revelación de El Elegido, el cuál se conoce antes de la Muerte. Descubre aquí como puedes participar por un millonario premio.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.