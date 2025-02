Por video se especula que Darlyn y Kratos terminaron: otra desafiante animó al deportista

Sin duda, una de las parejas que más ha dado de qué hablar desde que finalizó el Desafío fue la que formaron Darlyn y Kratos, quienes se conocieron dentro de la producción. Cuando la joven entró al Ciclo Dorado parece que ya estaba enamorada.

Desde que salieron de la Ciudadela formalizaron su romance e incluso estaban viviendo juntos, por lo que muchos les preguntaron sobre el futuro de su noviazgo y si pensaban en dar el siguiente paso. Hasta se especuló que tendrían un bebé , algo que resultó ser completamente falso.

En sus redes sociales estaban compartiendo contenido juntos frecuentemente y por esta razón los usuarios de Internet se han sorprendido al ver que esto ha dejado de suceder. A raíz de la situación, muchos están preguntando qué sucede realmente entre ellos.

Por el momento no han eliminado los posts que tienen mostrando su amor, pero tampoco se han dejado comentarios en sus respectivas fotografías en plataformas digitales. Adicionalmente, el exjugador de rugby se ha mostrado muy reflexivo.

Video: Darlyn y Kratos podrían haber terminado

Kratos compartió una filmación en su perfil de TikTok en donde aparece haciendo ejercicio, sin embargo, lo que llamó la atención y fue blanco de comentarios fue la canción con la que decidió musicalizarlo, esto, debido a su letra.

Se trata de ‘Querida Yo’ de Camilo y Yami Safdie en donde una parte de la letra dice: “Querido yo, confía en nosotros, lo estás haciendo bien. Te espero del otro lado, acá hay tanto para ver”, por lo que algunos le han hecho preguntas.

Y es que no pasó desapercibido que él y Darlyn no estuvieron juntos en la fiesta de cumpleaños de Anamar el pasado 7 de febrero, en la que si disfrutaron otros de los exparticipantes del reality de los colombianos.

“A mí se me hizo raro que no estuvieran juntos en la fiesta de Anamar”, “Qué paso con Darlyn”, “Que alguien me diga que paso aquí 🥺”, “sea lo que esté pasando ánimo, Dios nunca lo va a abandonar”, dicen algunos de los mensajes, varios de los cuales respondió con agradecimiento.

Finalmente, lo que detonó aún más las hipótesis fue un mensaje de María Paula, también participante del Desafío 2024 en donde le escribió “¡para adelante!”, palabras que podrían relacionarse con una ruptura amorosa.