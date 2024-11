¿Darlyn y Kratos tuvieron un hijo después del Desafío?: Una foto confunde en redes

Una de las sorpresas del Desafío 2024 en definitiva fue la pareja que se conformó entre Darlyn y Kratos, quienes durante su paso por la competencia no estuvieron juntos en ninguno de los equipos, ni tampoco tuvieron muchos acercamientos, pero que durante el break del programa se conocieron gracias a Valentina y quedaron flechados, por lo que desde ese momento se han vuelto inseparables.

En este momento su relación se encuentra tan sólida que se fueron a vivir juntos, razón por la cual han tenido al tanto a sus seguidores sobre este nuevo paso que dieron, demostrando que se encuentran muy felices de estar bajo el mismo techo y que han congeniado muy bien, al punto de que ahora crean contenido juntos.

Sin embargo, este noviazgo ha estado lleno de varias especulaciones por parte de los fanáticos, quienes en medio de la alegría de verlos juntos y querer que sean muy felices han creado rumores con base en las cosas que ven en redes.

Una de ellas fue que Darlyn estaba esperando un bebé luego de que disputara la gran Final del Desafío 2024, ante lo cual la pareja respondió: "no está en nuestros planes, gracias a las personas que nos desean lo más lindo, que nos dicen que nos rindió, pero tampoco (...) Ese tema lo tomamos con mucha responsabilidad; tranquilos que en este momento solo vamos a cantar para el team Kratos y Darlyn".

¿Darlyn y Kratos tuvieron un hijo tras el Desafío 2024?

Seguido a esto, una cuenta de fanáticos del reality de los colombianos se ha dedicado a crear varios rumores e información falsa sobre los exparticipantes, por lo cual en esta oportunidad aprovechó para hacer una publicación en la que decían que el programa había sido grabado desde hace tanto tiempo que la finalista pudo tener un embarazo de nueve meses y luego dar a luz a un niño, que supuestamente en la actualidad tendría seis meses de vida.

No obstante, esta noticia es totalmente falsa, pues Darlyn y Kratos no tuvieron un hijo y las cuentas entre el programa y la presunta gestación tampoco darían, ya que la producción no se rueda con el tiempo de diferencia que plantea este usuario.

Mientras que algunas personas creyeron esta desinformación, otros no dudaron en reprochar este tipo de contenido y pidieron que los dejaran en paz, pues su paso por el Desafío ya terminó y ahora tienen derecho a disfrutar de su amor.