Desafío Siglo XXI
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI

Gero reveló la llamativa suma de dinero con la que salió del Desafío: tiene claro en qué la usará

El más reciente eliminado del equipo Alpha en el Desafío Siglo XXI reveló en exclusiva con cuántos millones salió de la competencia y qué planes tiene. Además, habló sobre la convivencia y decisiones que marcaron su paso por el reality.

