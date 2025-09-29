Gero reveló la llamativa suma de dinero con la que salió del Desafío: tiene claro en qué la usará

Gero se convirtió en uno de los exparticipantes más queridos del Desafío Siglo XXI gracias a su carisma y la entrega que mostró en cada competencia. Además, fue considerado como uno de los competidores más completos, destacándose en las diferentes pistas del programa.

Tras su eliminación, el cantante y bailarín participó en una transmisión en vivo de Caracol Televisión en redes sociales. Durante una hora, hizo un repaso de su experiencia en los equipos Beta y Alpha y respondió a las preguntas de quienes estaban conectados.



¿Cn cuánto dinero salió Gero del Desafío?

Uno de los temas que más curiosidad despertaba entre los seguidores era con cuánto dinero salió del reality, teniendo en cuenta que en la Ciudad de las Cajas este se van acumulando y luego se reparte de manera equitativa entre los integrantes de cada equipo.

Ante la pregunta de la periodista, Gero reveló que salió con 7 millones de pesos de pesos y aseguró tener muy claro a qué los destinará: “El plan es invertirlo en mi carrera, en mi proyecto. Seguir impulsando mis sueños”, afirmó.

Gero reveló por qué se puso el chaleco que era para Abrahan

Además, recordó la polémica decisión que tomó en los primeros ciclos de Beta, cuando se puso el chaleco de sentencia para proteger al entonces capitán de los azules, Abrahan.

“Tomé una decisión consciente, en ningún momento él me forzó ni me fui de lambón… Fue algo emocional, pero yo me sentía seguro de ir a muerte. No quería exponer a alguien tan inestable emocionalmente en una pista así. Me sentía capaz de defender al capitán”, explicó.

Juan Pablo Ángel reaccionó al concierto de Gero, del Desafío, en Medellín

El padre el competidor, destacado futbolista, apareció en las historias de su propia red social para repostear el carrete y señalar: "Game on", demostrando de esta forma lo orgulloso que se siente de su hijo debido a todo lo que ha logrado a sus 24 años. Su hermano no se quedó atrás, pues también escribió: "🔥🔥🔥🔥🔥🔥".

Reacción de Juan Pablo Ángel al nuevo logro de Gero, exparticipante del Desafío. Foto: Instagram @juanpabloangel9

