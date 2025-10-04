La particular respuesta de Zambrano a Grecia sobre por qué no llevó a Tina a la Suite

En el capítulo 66 del Desafío cambió todo, uno de los equipos bajó bandera y los mejores ocho hombres y mujeres tuvieron que reorganizarse en escuadras diferentes, situación que causó un drama entre los participantes, pues varios fueron seleccionados para la casa en la que jamás pensaron que estarían.

A pesar de la competencia y lo que vendrá en la etapa de dos equipos, también hay tiempo para la relajación y la diversión, por esto después de una fiesta en la Club House y de una dinámica propuesta por Mafe Aristizábal, varios desafiantes votaron por Grecia y Zambrano para que fueran a la Suite Ditu.

Hubo una serie de reacciones por parte de sus compañeros, especialmente Tina, quien fue captada por las cámaras haciendo un gesto que ha sido motivo de conversación en redes sociales, en especial en X, anteriormente Twitter.

Zambrano y Grecia en la Suite

Una de las primeras preguntas que la joven le hizo a su compañero, con el que ahora tendrá que competir en diferentes casas, fue por qué la había llevado a ella a este espacio y no a Tina, con quien ha protagonizado algunos momentos de coqueteo.

“¿Cuál es el afán tuyo?”, le cuestionó Zambrano de vuelta, por lo que ella aseguró que, de cualquier forma, el medallista olímpico y la melliza del Desafío van a tener la oportunidad de compartir en el mismo equipo de ahora en adelante.

De la misma forma, él insistió en que no tiene afán con nada, ni con nadie dentro de la competencia, por lo que si regresa a la Suite podría hacerlo con “su hermana Rosa, Yudisa o con Mencho”.

Isa opinó de Zambrano y Grecia

En las redes de Caracol Televisión y Desafío se compartió un clip con las palabras “Zambrano tiene mucho amor para dar”, allí, el desafiante está durmiendo abrazado con Grecia, algo a lo que Isa, con quien inicialmente tuvo una relación dentro de la competencia, reaccionó.

Aunque no entró en detalles, la joven simplemente escribió: "Emmm… 😶‍🌫️", junto a un emoticón de una persona escondiéndose tras una nube. Las reacciones ante este gesto no se hicieron esperar, pues el mensaje recibió casi 200 'me gusta' en la red y varios comentarios graciosos: "Isabel salió del grupo", "¿Usted qué pitos toca aquí?", "Papelona y media", "Él te quiere más a ti", "Tranquila amor, que ahora hacemos arrunchis nosotros", "Las dos son hermosas, pero te amo más a ti, Isa", se lee en la red.

