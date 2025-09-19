En vivo
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Zambrano le mandó saludes a Tina: la quiere llevar a la Suite y Eleazar le tiró pulla

Zambrano le mandó saludes a Tina: la quiere llevar a la Suite y Eleazar le tiró pulla

Luego de la prueba de Sentencia y Hambre, Zambrano no dudó en afirmar que si él se llega a ganar el pato de ditu, va a escoger a Tina, la melliza de Alpha del Desafío Siglo XXI.

