Tenso momento en Gamma por llegada del castigo en el ‘Desafío’: “Valkyria les cambió el ‘chip’”

Como Alpha fue el ganador de la prueba en el Box Blanco, ellos tenían que escoger a quién enviarle el chaleco y también el castigo, que en esta ocasión era ‘Noche en la Playa’. Luego de pensarlo, entre todos coincidieron que lo iban a enviar a Gamma.

Qué pasó en Gamma con la entrega del chaleco

Posteriormente, Lucho cogió el maletín para irse primero a Neos, en donde sentenciaron a Mencho y a Cristian, y luego sí se fue para Playa Baja con el nombre del castigo. Al llegar al lugar, todos quedaron sorprendidos, entre ellos Rosa se afectó más.

Según indicó la mujer, Alpha está faltando a la palabra, porque en su momento, cuando todos llegaron al Club House, dijeron que iban a atacar primero a Neos, para luego sí ir a la pelea entre Gamma y Alpha. Sin embargo, esto no sucedió así y los compañeros se enojaron.

Leo le dijo a Lucho: “Valkyria les cambió el ‘chip’”, afirmando que la ganadora del Desafío de una temporada anterior, estuviera influenciado a los Semifinalistas a tomar decisiones dentro del equipo. Posteriormente, Zambrano le expresa al integrante de Alpha antes de que se vaya: "Dígale a Yudisa que tiene la guerra prendida conmigo".

