En vivo
La Influencer
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Tenso momento en Gamma por llegada del castigo en el ‘Desafío’: “Valkyria les cambió el ‘chip’”

Tenso momento en Gamma por llegada del castigo en el ‘Desafío’: “Valkyria les cambió el ‘chip’”

Lucho llegó a Playa Baja para entregarle el castigo a Gamma, por lo cual, todos los integrantes se molestaron con Alpha. Rosa y Leo fueron uno de los que no se quedaron callados.

Publicidad

Publicidad

Publicidad