Carolina Ramírez y Carlos Torres posaron juntos en los Premios Platino: son presentadores

¡La espera terminó! Madrid festeja este domingo 27 de abril la industria cinematográfica en castellano y portugués, por lo que diferentes personalidades del entretenimiento en Colombia han viajado hasta allí para ser parte de la celebración y reconocer el trabajo de sus colegas.

En esta ocasión, La Reina del Flow dijo presente, pues Carolina Ramírez y Carlos Torres fueron elegidos como los presentadores oficiales de la alfombra roja. Desde el pasado 26 de abril, la intérprete de Tammy Andrade en la producción de Caracol Televisión se mostró emocionada por el nuevo reto en su carrera y dichosa de tener esta experiencia junto a su amigo.

Vamos!! Iniciamos tendencia, pongan 20 comentarios con la frase CARO Y CARLOS HOSTS más otra cosa y no olviden usar el hashtag #PLATINO2025 pic.twitter.com/9ldVqTzcnS — petits (@petitsdelflow) April 27, 2025

"¿Estás preparado para el oso mundial que vamos a hacer mañana? No, no estamos preparados porque no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer muy bien, amigo, porque somos gente que estudia, no hacemos más que estudiar", dijo mientras estaba en un restaurante con Torres, a lo que él confesó que lo importante es que se iban a divertir durante la velada.

Cómo se fueron vestidos Carlos Torres y Carolina Ramírez a los Premios Platino

El actor que da vida a Charly Flow optó por un traje negro con corbatín que lo hizo lucir muy elegante, mientras que Ramírez decidió arriesgarse un poco más, portando de esta forma un vestido rojo con escote en el pecho y flecos en la falta, que le dieron un poco de movimiento al atuendo.

"Y obviamente aparte de nosotros dos, todos los artistas pasarán por aquí, desfilarán por esta alfombra roja, así que como dice Caro Ramírez 'Bienvenidos a la alfombra roja de los Premios Platino 2025'. Muy bien, eso es equipo", expresaron, saludando de esta forma a quienes se iban conectando con la transmisión.

Posteriormente, el barranquillero informó que iban a tener dos perspectivas del evento, pues no iban a estar juntos. Mientras él estaría entrevistando a los invitados en el escenario de esta parte del recinto, Carolina los recibiría y se encargaría de abordarlos justo cuando están posando para las cámaras y los paparazzis.

"Con una alfombra roja de más de 100 metros, que son más de 300 pies, todos los medios iberoamericanos están aquí presentes esperando a sus artistas favoritos", finalizó.