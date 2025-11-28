Dua Lipa en Bogotá: polémica por fanáticos que "acosaron" a la artista en plena calle

La intérprete de canciones como 'Levitating', 'One kiss', 'Houdini', 'Don't start now', entre otras se convirtió en tendencia en redes sociales en las últimas horas luego de que se viralizara un video que le tomaron mientras estaba caminando por las calles de Bogotá en compañía de sus seres queridos.

En el clip, la artista es abordada por varios seguidores, quienes le solicitaron insistentemente tomarse fotos juntos. Al ver que ella se negó y que simplemente los ignoró, acudieron a sus padres y también a su prometido, Callum Turner. Este fue un motivo de discusión en las plataformas digitales, pues mientras unos la criticaron por no ser cercana con sus admiradores, otros exigieron respeto por todo su círculo.

"El equipo de seguridad nos confirma que Dua no ha querido salir a saludar a sus fan fuera del hotel, se siente presionada, perseguida y asustada", se lee junto al clip.



Club de fans de Dua Lipa se pronunció sobre su aparición en Bogotá

A través de su cuenta oficial de Instagram, el club de fans se pronunció sobre lo sucedido. En el documento rechazaron el comportamiento de sus admiradores y recordaron la importancia de causar una buena impresión de la cultura colombiana en la intérprete y su equipo de trabajo.



"Dua Lipa es un club de fans que recibe a todos los fans sin importar nacionalidad o género, siempre que haya respeto, amor y responsabilidad.S Sin embargo, no aceptamos ni toleramos este tipo de actitudes hacia Dua. Nuestro objetivo con el video publicado hace unas horas mencionando la nacionalidad de las dos personas identificadas, es dejar claro que los actos más bochornosos de anoche y de hoy no fueron realizados por fans colombianos", se lee.



Cuánto durará el concierto de Dua Lipa en Bogotá

Teniendo en cuenta las últimas presentaciones que ha presentado por países de América Latina como Perú, Argentina y Chile con su gira 'Radical Optimism Tour', el show podría tener una duración estimada de aproximadamente dos horas. Se espera que interprete algunas canciones como 'Training season', 'Fallin forever', 'These walls', 'Be the one', entre otros éxitos que la han enviado al reconocimiento internacional.

