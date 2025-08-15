Publicidad

Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Rostros de frustración en Omega al ver el error que cometió Miryan en el Box Blanco

Rostros de frustración en Omega al ver el error que cometió Miryan en el Box Blanco

Debido a la mala racha que han venido enfrentando desde finales del quinto ciclo, Omega optó por enviar a sus fichas más fuertes al Box Blanco para el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.