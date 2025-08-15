Rostros de frustración en Omega al ver el error que cometió Miryan en el Box Blanco

Omega, al igual que Alpha y Gamma, atendieron el llamado de Andrea Serna y llegaron al Box Blanco decididos a ganar la cuarta prueba del sexto ciclo y reivindicarse con ellos mismos ante las derrotas que han experimentado por la falta de alimentación y descanso.

Miryan fue la tercera Súper Humana en enfrentar la pista y, aunque en el camino de ida todo parecía ir en orden, la joven protagonizó un lamentable momento al tener varias fallas en la definición, pues no logró derribar con puntería unas pelotas dispuestas por la producción en la parte inferior del Box.

Es necesario mencionar que los rosados llevaban una gran ventaja debido a que Rata tuvo que hacer el circuito inicial varias veces y Gero se demoró mucho en la definición. Luego de hacer varios intentos, la joven fue alcanzada y superada por Zambrano, que en este sentido alcanzó la delantera.

Las reacciones por parte de los demás integrantes de Omega al ver que las cosas no se estaban dando como las tenían planeadas no se hicieron esperar: “Vamos Miryan, corre amor, corre mi reina”, “no perdamos la ventaja”, “Pégale con ganas”, fueron algunos de los mensajes que se les escuchó a sus compañeros.

La joven logró superar este obstáculo después de varios minutos, por lo que emprendió su camino de regreso al inicio de la pista, donde Juan la esperaba con ansiedad por hacer su parte del encuentro deportivo; sin embargo, al ver que a Yudisa, la última participante de Gamma, le faltaba un obstáculo para quedarse con la victoria, decidió desistir y abandonar la competencia.

Al finalizar la prueba, los equipos se reunieron para hablar acerca de su rendimiento en la arena. Fue justo en este momento que los miembros de Omega reflexionaron al respecto, asegurando de esta forma que hicieron un gran trabajo y que desafortunadamente no se les dio la oportunidad de obtener el primer lugar.

“Ya pensar en aguantar lo poquitico que nos falta, el castigo. Esperemos que nos toque en la intemperie”, explicó el capitán, recordando que Omega deberá enfrentar esta penalidad por haber incumplido con el castigo correspondiente al quinto ciclo del programa.

