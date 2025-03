Humorista de Sábados Felices que fue dado por muerto reapareció en video de sus redes

El pasado 10 de marzo, Sábados Felices se vistió de luto debido a la muerte del reconocido libretista Jairo Susa , quien se encargaba de crear parlamentos divertidos para los humoristas que cada fin de semana hacen reír a los espectadores de Caracol Televisión. Lo cierto es que esta noticia se salió de control, por lo que uno de los comediantes salió a aclarar la situación.

Mira también: Polilla guardó un tesoro 28 años y se lo dio a la Gorda Fabiola después de su muerte

Se trata de César Corredor, quien interpreta a Barbarita en el programa humorístico. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, aseguró que él tan solo había dado a conocer el deceso de su compañero por la misma red social y que estaba lejos de imaginarse que muchas personas creerían que él había partido ya de este plano.

"Estoy haciendo este video aclaratorio y de rectificación porque noto que me están llegando demasiados mensajes y se está haciendo viral una foto de Barbarita con el letrero 'En paz descanse'", explicó.

Publicidad

No te pierdas: Las últimas y desgarradoras palabras que Polilla le susurró a La Gorda Fabiola antes de su muerte

Asimismo, aprovechó el espacio para recordar a su compañero de set. Cabe aclarar que, aunque no se sabe con exactitud el motivo de su muerte, un colega reveló que tuvo contacto con él días antes de que se conociera su deceso y que le reveló detalles de su estado de salud.

Publicidad

"Por favor no me maten tan rápido, miren que me sacan de Colpensiones, así que por favor no crean, estoy más vivo que nunca, Barbarita está más viva que nunca", señaló en forma de chiste.

Por último, invitó a su comunidad a comprar en su tienda y celebrar junto a él sus 30 años de carrera artística con shows por toda Colombia, los cuales se desarrollarán próximamente en Neiva e Ibagué.

Te puede interesar: Polilla recordó el momento exacto en el que se enamoró de la Gorda Fabiola

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet que alcanzaron a caer en esta noticia falsa no se hicieron esperar, pues se mostraron emocionados de conocer que se encuentra en perfecto estado de salud:

Publicidad

"No estaba muerto, andaba de parranda", "es que la gente no lee bien César, abrazos", "reprendo. Dios te cuida, te protege y te bendice", "gracias a Dios está bien", "tan bello, eres lo máximo", son algunos de los comentarios que leen en la plataforma digital.