Quién es Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa, el imitador que renunció al programa: mira su historia

En el capítulo 86 de Yo Me Llamo se vivió un momento de extrañeza, donde un participante renunció a la competencia. Se trata del doble de Gilberto Santa Rosa, quien había descrestado a los tres jurados, Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, por su gran talento; sin embargo, confirmó que por razones personales no podía continuar en el Templo de la Imitación.

Mira también: Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa lleva un año sin ver a su esposa: su historia conmueve a Laura Acuña

Quién es Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa

Publicidad

Su nombre real es Luis Adolfo Lecuna Leal, más conocido en el mundo musical como 'Chino Lecuna' y es de Venezuela. A través de su Instagram, donde acumula más de 34 mil seguidores, ha documento todo su proceso para parecerse cada vez más al intérprete de 'Conteo regresivo'.

Publicidad

Publicidad

Su primera fotografía la subió el primero de febrero de 2024, en la que con sus palabras explicó que esto lo hacía con mucho respeto y en homenaje al puertorriqueño. Con el tiempo se dio a conocer y ahora se hace llamar 'El Auténtico Doble de Gilberto Santa Rosa'.

Publicidad

Es de destacar que el 16 de junio de hace un año se tomó con el artista original y no dudó en enviar un mensaje, en donde le agradecía por todo lo que ha hecho en su trayectoria en el ámbito musical.

Publicidad

"Un momento bastante grato para mí como persona y también como artista. Ya que con mucho respeto lo personifico, gracias, maestro por lo que hace y es. Para mí es un gusto llevar en pan la maesa de mi casa haciendo tributo a usted", expresó.

Publicidad

Por qué renuncio Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa del programa

Como se comentaba anteriormente, en el capítulo 86 dejó unas palabras emotivas, donde le agradece a todos por el voto de confianza que tuvieron, para instruirlo mientras estuvo en competencia.

Mira también: Aurelio queda flechado con Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa y apuesta por él

Publicidad

"No me queda más que decirle que me retiré de la competencia, pero mis circunstancias personales familiares llevaron ello. Al jurado darle las gracias, a Amparo por ser muy meticulosa, y estar muy pendiente de mis presentaciones para poder ser un mejor artista", empezó diciendo.

Publicidad

"Al maestro Escola darle las gracias porque estando de jurado me daba alientos y sus comentarios me hicieron irme formando cada vez más. A Rey, me da mucho pesar retirarme de la competencia sin haberte podido estrechar la mano, esos detallitos que me decías eran la cereza del pastel para ser un mejor artista", puntualizó.

No te pierdas Yo Me Llamo en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquíy en ditu.