Catherine Sánchez se sinceró en Se Dice De Mí sobre su vida pública, especialmente acerca de la polémica que se originó cuando el país entero descubrió que ella estaba embarazada mientras competía en el Concurso Nacional de la Belleza. Inicialmente, la ahora empresaria explicó que se percató de que su belleza la llevaría lejos debido a que lanzó un calendario con su imagen que tuvo una gran acogida entre sus compradores, ya que se vendió en Cartagena en medio del reinado.

A pesar de que tenía una carrera prometedora en la industria del entretenimiento, la dulce espera de su hija le jugó en contra para llegar a obtener la anhelada corona. Sin embargo, durante días mantuvo en secreto el bebé que se estaba gestando en su vientre y hasta salió a pasarela en vestido de baño sin levantar sospechas de ninguno de los presentes.

No fue hasta después de que el jurado, conformado integrado por Lupita Jones, la calificara como una de las más opcionadas a ganar el certamen que los medios de comunicación empezaron a referirse al tema y presionarla para demostrar cuál era la verdad.

"El hotel estaba lleno en todos los pisos de periodistas, de gente. O sea, eso fue un caos impresionante", mencionó durante el encuentro.

Sánchez recordó que en aquel momento le solicitaron asistir a un evento importante de maquillaje que se realizaba justo esa noche; sin embargo, ella se negó a estar presente debido a que podía verse involucrada en un problema mayor.

"Yo llegué al Aeropuerto El Dorado, me dirigí a mi casa y me senté a llorar y a terminar de ver el reinado, pues terminé de verlo normal, todo lo que había pasado y al otro día fue Señorita Colombia que fue Carolina Gómez, pero el escándalo... Todo el mundo seguía hablando de esa historia tan particular", explicó.

Finalmente, no desaprovechó la oportunidad para referirse a lo normalizado que estaba someterse a cirugías estéticas y de qué forma ella terminó involucrada en estos procesos, pues accedió a ponerse implantes mamarios y a trabajar su cuerpo en un famoso centro de acondicionamiento al que asistían varias figuras públicas de Colombia.

Quién es la hija de la Señora Amazonas 1993

Han pasado 32 años desde el escándalo en el Concurso Nacional de la Belleza y por eso muchos se preguntan cómo se ve el bebé que Catherine Sánchez estaba esperando en ese momento. Lo cierto es que la joven también habla durante el capítulo de Se Dice de Mí y su nombre es Daniela Quiñónes, mira cómo se ve actualmente:

Daniela Quiñones, hija de la Señora Amazonas. Foto: Caracol Televisión

